Na sastanku Odbora Gradskog vijeća za proračun i financije Gradonačelnik je analizirao dostavljene prijedloge nezavisne liste Srđ je Grad te ih je odlučio uvrstiti u naredne verzije

proračuna.



Riječ je o sljedećim projektima:

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJU PROMETA NA PLATOU PILE, DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL, MJERENJE BROJA POSJETITELJA KAO VAŽAN SADRŽAJ U IZRADI PLANA UPRAVLJANJA STAROM GRADSKOM JEZGROM, DALJNJI RAZVOJ PLATFORME ZA ONLINE PRODAJU DUBROVNIKCARD, PILOT PROJEKT UPRAVLJANJA REDOVIMA ČEKANJA NA KLJUČNIM TOČKAMA U POVIJESNOJ JEZGRI, POTICANJE DOMAĆIH PROIZVOĐAČA U FORMIRANJU PONUDE LOKALNIH PROIZVODA NA GRADSKIM TRŽNICAMA, IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA PARTICIPATIVNO BUDGETIRANJE, PROBLEMI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA, FINANCIRANJE HGSS-a, PROVEDBA KOTARSKIH IZBORA, OBNOVA SPOMENIČKE BAŠTINE, IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA i UREĐENJE PARKA NA “BISKUPIJI”.

Više o svakome od njih naći ćete na linku.

U čemu je onda problem?

Ne bismo li trebali biti zadovoljni činjenicom da su dobre ideje prepoznate i da će Grad poduprijeti njihovu realizaciju kao stvar javnog interesa? Ne bismo li trebali biti zadovoljni ostvarivanjem ciljeva iz našeg programa političkog djelovanja? Ne bismo litrebali biti zadovoljni što nas se konačno prepoznaje kao konstruktivni element u lokalnojpolitici, kao one koji jako dobro znaju i za što su i protiv čega su? Ne bismo li stoga trebali mirne savjesti podržati proračun?

Na žalost, odgovor je negativan. Nezavisna lista Srđ je Grad ne može podržati proračun samo zato što su se u njemu našle i naše ideje i projekti. Proračun nije skup želja koji će se podržatiako „zlatna ribica“ ostvari želje. U tom smislu, tek kada se na Odboru Gradskog vijeća za proračun i financije bude razgovaralo o svim prijedlozima i projektima koji su ušli u proračun, napose prijedlozima i projektima HDZ-ovih koalicijskih partnera, moći ćemo se odrediti prema prijedlogu proračuna. O projektima koalicijskih partnera se nije raspravljano jer se prema riječima Gradonačelnika oni smatraju sastavnim dijelom proračuna i već su ranije usuglašeni. Upravo to „ranije“ nas brine.

Kada ranije? U trenutku sklapanja koalicijskih sporazuma? Koji su to projekti i koja je stvarna cijena koju plaćaju građani? Je li to cijena mjesta u nadzornim odborima i upravnim vijećima, jesu li to pozicije na rukovodećim mjestima u gradskim tvrtkama, jesu li to mrvice koje se daju biračkom tijelu (ne građanima) u obliku izmišljenih radnih mjesta? Hoćemo li ponovo nakon isteka mandata tako izabranih imati problema s realizacijom ključnih projekata ili raspravljati o financijskim dubiozama u javnim tvrtkama?

Jesu li prijedlozi i projekti DDS-a i Dustre, za koje Gradonačelnik tvrdi da su sastavnim dijelomproračuna jer su ranije usuglašeni, prijedlozi i projekti kojima je cilj javno dobro ili nadzor iutjecaj u gradskim tvrtkama i ustanovama, fotelje za sebe i radna mjesta za svoje biračkotijelo. Nezavisna lista Srđ je Grad to ne zna, a ne znaju niti građani Dubrovnika o čijim jenovcima riječ. Poučeni iskustvom i mi i građani možemo samo sumnjati da se našim novcemkoalicijskim partnerima plaća održavanje HDZ-a na vlasti.

Pogodovanje stranačkim interesima i partikularno zadovoljavanje interesa pojedinaca je krivi put, koji možda vodi ka održavanju na vlasti, ali u konačnici uništava potencijale grada igrađane udaljava od potrebnog aktivnog političkog djelovanja. Stoga bi stvarni zaokret koju nova gradska uprava može pokazati bila ne samo javna objava koalicijskih dogovora, nego i iskorak prema participativnom budžetiranju. Građani to zaslužuju jer grad i njegovi stanovnici jesu potencijal za stvaranje ideja i prijedloga od istinskog javnog interesa. Upravo je zadaća svake odgovorne vlasti taj potencijal razotkriti i dati mu krila.

KLGB Srđ je Grad