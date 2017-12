Izlaganjem nazvanim „Čestito tebi sveđ bio, ovi dan slavan i mio!“ Jelena Obradović Mojaš predstavila je dubrovačkoj publici bogato kolendarsko nasljeđe dubrovačkog kraja u četvrtak, 14. prosinca, u Znanstvenoj knjižnici.

Kad se govori o blagdanima i dubrovačkom kolendarskom kalendaru treba podsjetiti kako je ritam života u tradicijskoj kulturi obilježen sustavom blagdana i s njima povezanih običaja jer se time postiže odgovor ljudske zajednice na jedno od temeljnih životnih pitanja, a to je problem vremena, pojasnila je predavačica. U Dubrovačkoj Republici blagdani su bili markeri, međaši, između godišnjih doba svojevrsni mjerači vremena, dani do kojih se ili o kojima se nešto trebalo uraditi pa tako i kolendavati. Najstariji dubrovački državni kalendar datira iz 1378. Folklorna kolenda javlja se u 13., a umjetnička u 16. stoljeću. Retrospektivni pogled na kolendarsko nasljeđe ukazuje kako je u 19. stoljeću bilo čak 19 kolendarskih blagdana (uoči Sv. Antuna, Sv. Ivana, Sv. Mihajla,Sv. Luke, Sv. Šimuna i Jude, Svih Svetih, Sv. Martina, Sv. Kate, Sv. Andrije, Sv. Frana Ksaverskog, Sv. Nikole, Sv. Lucije, Sv. Tome, materica, očića, uoči Božića, Sv. Stjepana, na Staru godinu, uoči Bogojavljenja). Umjetnička , pjesnička, kolenda nestaje u 20-om stoljeću,a ostaje folklorna tradicijska koja se njeguje i danas. U zimskom ciklusu bile su intenzivnije kolende, dok je ljetni ciklus svetaca bio posve zapostavljen barem što se tiče kolendarske građe. Kolende su medij dobrih želja, a svakako su i vrlo važan dio nasljeđa koji je prisutan od srednjovjekovlja do danas. Predavačica zaključuje kako je kolende potrebno zaštititi kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Predavanje Jelene Obradović Mojaš organizirale su Dubrovačke knjižnice u okviru programa Dubrovačkog zimskog festivala. Obradović Mojaš autorica je knjige „Kolenda u Dubrovniku: tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća“ koja je objavljena ove godine.