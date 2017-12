Knjiga Svjedoci Mnemozine – Plavi razgovori o

Igrama i Gradu autorice Jelene Obradović Mojaš, objavljena u izdanju Dubrovačkih ljetnih igara, predstavljena je sinoć, 9. prosinca pred brojnom publikom u Festivalskoj palači.

To dokumentarno radijsko štivo, s uredničkim potpisom Željke Turčinović, govori o više desetljetnim uzajamnim vezama HRT – Radija Dubrovnik i Dubrovačkih ljetnih igara. Knjiga sadrži četrdesetak razgovora s umjetnicima poput Joška Juvančića, Miše Martinovića, Predraga Vušovića, Izeta Hajdarhodžića, Marije Kohn i drugih, koji su obilježili povijest Dubrovačkih ljetnih igara istodobno afirmirajući misao i poslanje Radio Dubrovnika u proteklih 25 godina, kao vjernoga arhivara kulturnih zbivanja.Ivana Medo Bogdanović je u ime izdavača Dubrovačkih ljetnih igara izrazila zadovoljstvo nastavkom izdavačke djelatnosti Igara i to baš ovim izdanjem koje je posveta Igrama isvim onim umjetnicima bez kojih Igara ne bi bilo. Perica Martinović pročitala je nekoliko ulomaka iz razgovora koji su zahvaljujući ovom izdanju otrgnuti zaboravu. Posebnuto nadahnuto govorio je Davor Mojaš, kao «svjedok» Plavih razgovora od samih početaka, i to ne samo iz pozicije urednika programa u kojemu je emisija stvarana, već i intimnog pratitelja autorice, koji je zaslužan za ime emisije posvećene beskrajnom plavetnilu neba i mora koje kupa ovaj Grad.- U kontinuitetu u cjelogodišnjem terminu od srpnja 1992. godine, redovito su u Plavim razgovorima gostovali umjetnici koji su bili dio festivalskih ansambala, raznih dramskih,baletnih i opernih podjela, solisti, glazbenici, dirigenti, slikari, fotografi, ali i mnogobrojni umjetnici koji su pohodili Dubrovnik. Koncept Plavih razgovora podrazumijeva odabir relevantnih i kreativnih osobnosti koje ostavljaju otisak u kulturnom životu Grada. Cijela jedna intrigantna galerija zanimljivih sugovornika “ulazila” je eterom u domove slušatelja. U ovoj nakani njihova ponovnog okupljanja u dokumentarističko štivo, u obzir su dolazili samo oni koji su poslanjima, životnim i umjetničkim razlozima bili i ostali vezani za Dubrovnik i Igre. Pokazalo se da je takvih radijskih Razgovora bilo dovoljno baš kao irazloga da u ovako suženom izboru gostiju budu “u knjigu stavljeni”. Činilo se prikladnimi povodnim dio sačuvanih snimljenih emisija Plavih razgovora “prepisati” i za ovo objavljivanje složiti u vremenopis o Igrama i Gradu. Riječ je o izboru gostiju iz fundusa sačuvanih “starih vrpci” iz analognoga vremena radijske kulture i njima dodanih Plavih razgovora snimljenih u digitalnoj eri. Poželjelo se nešto, tako imanentno elektroničkom mediju poput radijske emisije, ponuditi kao novinarski tekst i tako, pisanim tragom, složiti uspomenu koju i umjetnici i Igre i Radio zaslužuju – navela je autorica knjige.Autorica Jelena Obradović Mojaš diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1989.) i doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu (2012.). Objavljuje publicističke i znanstvene radove s područja kulturne antropologije i povijesti svakodnevice. Autorica je znanstvene monografije Kolenda u Dubrovniku – tradicija kolendavanja od XIII do XXI stoljeća, objavljene u izdanju Zavodaza povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Znanstvena je suradnica na studiju Povijesti Jadrana i Mediterana Sveučilišta u Dubrovniku. Od 1989. godine radi u Informativnom programu Hrvatskog radija, istodobno za programe nacionalnih mreža prati kulturu i znanost. Urednica je tjednih emisija, komentatorica izravnih prijenosa, autorica brojnih baštinskih dokumentarnih zapisa i emisija u Dramskom programu Hrvatskoga radija. Pokrenula je tjednu emisiju iz kulture Plavi razgovori koja se u programu Radio Dubrovnika neprekidno emitira od 1992. Knjiga će biti dostupna u prodajnom uredu Igara u Festivalskoj palači kao i internetski putem mrežnih stranica www.dubrovnik-festival.hr po cijeni od 80 kuna.