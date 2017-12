KLGB Srđ je Grad je u dogovorenom roku, sa zadnjim danom studenog, poslala Gradu Dubrovniku svoja zapažanja i komentare na radnu verziju Strategije turizma i odredbe u kruzing turizmu na području Grada Dubrovnika, koju je izradilo Sveučilište u Dubrovniku.

KLGB Srđ je Grad smatra da je po pitanju Strategije generalno napravljen velik i kvalitetan posao od strane Sveučilišta u Dubrovniku.Naša zapažanja i komentari, međutim, na Strategiju su detaljno pojašnjeni u dokumentu, napisani u najboljoj vjeri, kao podloga za daljnje razvijanje ovog strateškog dokumenta.

Naše glavne primjedbe se odnose na sljedeće :

Zastarjelost podataka u Strategiji ( podatci se odnose na period do 2014. godine )

Nedovoljan fokus na promjeni nepovoljnog trenda koji se odnosi na strukturu domaćih gostiju

Nedovoljan fokus na problematici sezonalnosti i bolje zimske zračne povezanosti

Nedostatan naglasak na važnosti izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom

Potreba nadopune SWOT analize u svim njenim djelovima ( prednosti, prilike, nedostatci, prijetnje )

Nedovoljan naglasak na sigurnosnom aspektu u destinaciji ( SWOT prednost )

Nedovoljan fokus na mogućnosti daljnjeg razvijanja obiteljskog smještaja ( SWOT prednost )

Nedovoljan naglasak na potrebi sagledavanja cijelog područja bivše općine Dubrovnik kao CLUSTER-a (SWOT prednost )

Nedovoljan naglasak na projektu DUBROVNIK – SVEUČILIŠNI GRAD kao prednosti, budući isti može imati veći utjecaj na ekonomiju u cjelosti

Nedovoljan naglasak na kvaliteti usluge i razvijanju modela edukacije ( SWOT prilike )

Nedovoljan naglasak na nužnosti Brendiranja Dubrovnika, koje bi uz turizam obuhvatilo obrazovanje, trgovinu, promet i investicije ( SWOT prilike )

Potreba nadopune SWOT nedostataka i to kako slijedi : sezonalnost & razina usluge, gužve & nedostatak sigurnosnih standarda, nepostojanje projekta upravljanja povijesnom jezgrom, loša prometna povezanost, naročito u posezoni, nepostojanje strateškog promišljanja vezano uz produljenje sezone, nepostojanje koncepta upravljanja prometom

Potreba nadopune SWOT prijetnji, i to kako slijedi : oporavak nama konkurentnih tržišta, preizgrađenost, sustavno uništavanje prostora, globalne klimatske promjene, porezna politika, nedostatak radne snage, prenapregnutost infrastrukture te monopol u hotelskom segmentu

Nedostatak promišljanja o GLOBALNIM KLIMATSKIM PROMJENAMA kao prijetnje

Cjelokupan dokument sa našim zapažanjima i komentarima možete pročitati ovdje.

