Od sada na portalu Triprabbits.com možete kupovati avio karte iz svih dijelova svijeta pa tako i iz Hrvatske.

Više se nemorate bojati skupih cijena za avio karte jer po vrlo povoljnim cijenama na portalu možete pronaći jeftine letove za svačiji budžet.

Iz nekih Hrvatskih gradova možete letjeti već za samo 36,00 kn, te kako bi ljudi rekli da se za tu cijenu može “skoknuti na kavu”. Svakako se više isplati odletjeti prema nekom odredištu nego putovati vlakom ili autobusom za veću cijenu a putovati i deset puta duže.

Stoga počnite planirati svoje putovanje i posjetite živopisni London, Amsterdam, Pariz, Dublin ili pak Barcelonu, a mi vam predlažemo ove jeftine letove.

Iz Dubrovnika otputujte u:



– Venecija, Italija – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 36,00 kn, letovi od 26. lipnja, 2017.

– London, Velika Britanija – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 215,00 kn, letovi od 29. ožujka, 2018.

– Amsterdam, Nizozemska – povratnu avionsku kartu možete kupiti već od 459,00 kn, letovi od 17. listopada, 2017. do 24. listopada, 2017.

Iz Zagreba otputujte u:

– Bruxelles, Belgija – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 269,00 kn, letovi od 12. listopada, 2017. a povratnu za 530,00 kn, letovi od 19. listopada, 2017 do 23. listopada, 2017

– Stuttgart, Njemačka – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 259,00 kn, letovi od 05. listopada, 2017. a povratnu za 518,00 kn, letovi od 21. siječnja, 2018 do 24. siječnja, 2018

– Stockholm, Švedska – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 323,00 kn, letovi od 04. srpnja, 2017. a povratnu za 636,00 kn, letovi od 30. rujna, 2017 do 21. listopada, 2017

Iz Osijeka otputujte u:

– Basel, Belgija – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 111,00 kn, letovi od 14. srpnja, 2017. a povratnu za 220,00 kn, letovi od 28. kolovoza, 2017 do 04. rujna, 2017

Iz Splita otputujte u:

– Katowice, Poljska – jednosmjernu avionsku kartu možete kupiti već od 162,00 kn, letovi od 21. lipnja, 2017. a povratnu za 529,00 kn, letovi od 21. lipnja, 2017 do 02. srpnja, 2017

triprabbits.com