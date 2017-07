Izložba dubrovačke slikarice Nikoline Nine Šimunović naziva Jedno ljeto u gradu otvorit će se u sklopu popratnog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara u srijedu, 12. srpnja u 21 sat u atriju palače Sponza.

Kao što naziv izložbe daje naslutiti, slikarica je pri stvaranju ovih četrnaest platna velikihformata, nastalih tijekom 2016 i 2017. godine, bila inspirirana Gradom pa slike nose nazive poput: „Korta“, „Pogled kroz prozor“, „Stijena“, „Osamljena kupačica“ ili „Sanjam“, a upravo umijeće kojim nas ova slikarica svojim djelima uspijeva uvući u svoje snove ističe i autor teksta kataloga Andrija Seifried. „Svjetlost ponire u boju (more), prelama i pretapa se te s reljefnom strukturom namaza na platnu stvara nijanse različitih tonova. Sve to budi u nama različite konotacije, rasplamsava maštu te tako i sami postajemo uvučeni u slikaričine snove koji nam se sada i ovdje otvaraju i postaju našima“, zapisao je. Izložba ostaje otvorena do 29. srpnja, a može se obići svakim danom od 18 do 22 sata.

Nakon Dubrovnika, izložba će biti otvorena i u Zagrebu, u rujnu u studiju Moderne galerije „Josip Račić“.