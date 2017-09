Arheološki muzej u suradnji s Arheološkim muzejem u Zagrebu u petak 15. rujna otvaraju izložbu »Rimske zlatne naušnice« u tvrđavi Revelin s početkom u 20 sati.

Ovom gostujućom izložbom Arheološki muzej u Zagrebu prikazuje 50-ak rimskih zlatnih naušnica iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, među kojima su luksuzni primjerci ukrašeni biserima, dragim kamenjem i staklenom pastom. Većinom su slučajni nalazi s raznih poznatih antičkih lokaliteta kao što su Siscia (Sisak), Salona (Solin), Sirmium (Sremska Mitrovica),Viminacium i drugi. Tipološki su vrlo raznolike, od onih jednostavnih oblika do vrhunskih umjetničko-obrtničkih djela izvedenih raznim tehnikama kao što su lijevanje, izvlačenje i tordiranje žice, punktiranje, tehnika na proboj, filigran te granulacija. Autorice izložbe su Dora Kušan Špalj i Nikoleta Perok. Izložbu prati dvojezični, hrvatsko-engleski katalog te suveniri – kopije naušnica. Izložba ostaje otvorena do 15. studenog 2017.