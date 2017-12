Izložba Iva Mladošića, dubrovačkog umjetnika, naziva „Imaginarij svakodnevnoga“ bit će otvorena u Galeriji Dulčić Masle Pulitika u četvrtak, 7. prosinca u 19:00 sati.

Ivo Mladošić je slikar boja, glavnog nositelj informacija kojim povezuje motive iz fizičkog život sa simbolizmom boja i njihovim psihološkim utjecajem koristeći slikarske tehnike akrila i pastela. U katalogu izložbe pod nazivom Imaginarij svakodnevnoga, kustosica Delić Gozze objašnjava kako „višegodišnja serija djela s motivom stolaca pokazuje slikara kao portretista stvari iz svakodnevnog života, tek naznačenog okoliša nekih intimnih prostora.

Rođen u Dubrovniku, 28. rujna 1948. godine. Likovno ga povremeno podučava, od 1966. do 1969. godine, Kosta Strajnić. Slikarsku poduku dobiva od 1966. do 1968. u ateljeu Josipa Škerlja, a od 1968. do 1970. kod Josipa Trostmanna. Od 1997.godine studira u Splitu na odsjeku Akademije Assenza Mallschule Muenchestein, Basel i diplomira 2001. godine. Član je HDLU-a Zagreb. Živi i radi u Dubrovniku.