Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik poziva na otvorenje izložbe “EUtopia” Igora Bošnjaka koje će se održati u Galeriji Flora u subotu 25.veljače u 19 sati.

Izložba je otvorena do 7. ožujka i može se pogledati svaki dan od 14 do 17 sati, nedeljom od 11 do 17 sati.

Igor Bošnjak se u video radu EUtopia između ostalog bavi odnosom koji društvo ima prema svojim raspoloživim alatima i vještinama, ilustrujući granice do kojih je u stanju mijenjati svoju okolinu. Iz perspektive ekonomije i materijalnog ovo bi mogla biti definicija tehnologije, prema kojoj autor i u ovom radu izražava jasno kritički stav.

Mogli bismo se odmah pitati da li nas je permanentno tehnološko usavršavanje koje podrazumijeva jedinstvo materijalnog i nematerijalnog, a nastaje ulaganjem mentalnog i fizičkog napora u cilju postizanja vrijednosti, dovelo do „dešperantnog“ stanja u kojem se nalazimo? Sigurno ne, ali činjenica je da vrijednosti na osnovu kojih se na globalnom planu gradi odnos prema društvu danas, 2016. godine, izgledaju u najmanju ruku neprijatno.

Naime, rezultat promjene društvene okoline vidljiv je od samog početka video rada na slici zemljopisne karte Europe, čiji teritorij je i dalje prepoznatljiv, bez obzira na vrlo svedene prirodno-geografske elemente od kojih je sastavljena (karta – ulje na platnu) čiji je autor sam Bošnjak. Ogoljena slika postaje stvarnost shvaćena kao intenzivno, čulno, življeno iskustvo umjetnika i promatrača, koji kroz istu uranjaju u svijet svakodnevne banalnosti, primitivizama i drugih oblika „izama“, dok Europa postaje metafora dobre utopije koja se pretvorila u lošu, zlu i crnu. Kao da se pred nama, na beskonačnoj pozornici upravo snima film stvarnosti, tijekom kojeg se sva tri vremenska perioda ( tri dijela video rada: prošlost, sadašnjost i budućnost) stapaju u jedno. Potpuno paradoksalno, razotrokva se nemogućnost direktnog pristupa „običnoj“ stvarnosti kroz činjenicu da, na kraju, i autor i promatrač ostaju bez odgovora da li se i kako može nastaviti život u „ograđenoj“ Europi i izvan nje.

Zorana Đaković Minniti

Igor Bošnjak, rođen 1981. u Sarajevu, diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2005. Bio je osnivač i kustos platforme za suvremenu umjetnost namaTREba bijenale od 2006 do 2016. Magistrirao je na Interdisciplinarnim studijama na grupi za Teoriju Umjetnosti i Medija na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu 2008.

Istražuje u oblasti filma, videa, instalacije i fotografije. Trenutno zaposlen u zvanju docenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, na predmetima: Intermedijalna umjetnost, Video, Digitalna umjetnost.

Radovi su mu izlagani u: Whitechappel Gallery, London; Museum of Modern Art Istanbul; Kunsthalle, Wien; New Cinema & Contemporary Art, Rencontres Internationales, Gaîté Lyrique & Palais de Tokyo, Paris; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; Atopia Film & Video Kunst Gallery, Oslo; Agnes B. Foundation, Galerie du Jour, Paris; Moscow Museum of Modern Art, Moscow; CAM Casoria, Contemporary Art Museum, Naples; Kunst Museum, Bonn; Galleria d’ Arte Moderna Palazzo Forti, Verona; Muzej Savremene Umjetnosti RS, Banja Luka; Point Ephemere, Paris; Contemporary Music Centre, Dublin; Espacio Center Canarias, Tenerife; Fabbrica del Vapore, Milan; New Cinema & Contemporary Art, Rencontres Internationales, Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Budapest Art Fair Mucsarnok, Budapest; Charinthian Museum of Modern Art Klagenfurt itd…

Program se ostvaruje uz potporu Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture RH, kojima ovom prilikom zahvajujemo.