Završen je četvrti Good Food Festival Dubrovnik.

Na posljednjem događaju ovogodišnjeg festivala, humanitarnoj Gala večeri Rixos Davos u Hotelu Rixos Libertas, prikupljeno je 56 800 kuna koje idu za Udrugu Dva skalina.

Na humanitarnoj Dubrovačkoj trpezi prikupljen je do sada rekordan iznos od 64 tisuće i 500 kuna koji ide za Udrugu Poseban prijatelj –„sigurno do odredišta“ te Udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Klub korisnika pasa vodiča Dubrovnik.

U četiri dana, kroz tridesetak događanja, Festival je okupio iznimn ovelik broj Dubrovčana i njihovih gostiju nadmašivši sva očekivanja!Velika završnica ovogodišnjeg Good Food Festivala, Gala večera humanitarnog karaktera u hotelu Rixos Libertas, uistinu je bila kruna festivalskih događanja. Chef Ozgur Donertas u četiri slijeda je u Dubrovnik donio okuse Švicarske, povodom promocije otvorenja novog Rixos Davos hotela u Švicarskoj. Nagradna lutrija, čiji prihod je također bio humanitarne naravi, uključivao je kao nagrade upravo odmor u tom hotelu! Na meniju su se našli švicarski sirevi, odrezak,tradicionalni popečci od krumpira, i naravno – čokolada. No, velika posebnost ove večeri – i to doslovno velika – bila je čokoladna torta visoka čak 8 metara! Napravljena je po uzoru na onu iz 1974., kojom je osoblje nekadašnjeg Libertasa za Novu Godinu zadivilo Dubrovnik. Tadašnji pomoćnik šefa kuhinje, Rade Bodiroga, koji je sudjelovao u izradi te torte 1974. godine došao jeosobno vidjeti novu, modernu kopiju. U ovoj torti, koja je bila izložena u predvorju hotela, ukupne težine 700 kilograma, našlo se čak 40 kilograma čokolade, 150 kilograma brašna, 250 litara vrhnja te 1450 jaja! Voditelj programa ove izuzetne večeri bio je šarmantni Mirko Fodor koji je jučer slavio rođendan, uz zasigurno najveću tortu, kako se našalio poznati hrvatski pjevač Giuliano. On je publiku, osobito vodstvo hotela, ugodno iznenadio i jednom turskom pjesmom, a okupljeni su rado zaplesali uz zabavnu glazbu. Večer je upotpunjena kada je direktor hotela Ayhan Basci predao ček ispisan na 56 800 kuna predsjednici Udruge Dva skalina, Aniti Šetka.Udruga će prikupljenim sredstvima kupiti Tobii Communicator i time olakšati komunikaciju djece s najtežim psihosomatskim smetnjama. U emotivnom trenutku veliko Dubrovačko srce opet se pokazalo u svoj punini. Tradicionalna Dubrovačka trpeza duga 142 metra, rezultirala je do sada rekordnim iznosom od64 500 kn koji u potpunosti ide u humanitarne svrhe: za Udrugu Poseban prijatelj – „sigurno do odredišta“ i Udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Klub korisnika pasa vodiča Dubrovnik.Sve to zahvaljujući brojnim dubrovačkim hotelima i restoranima, pekarima, slastičarima i ugostiteljima, te konavoskim i pelješkim vinarima, njih 42. Dan je to kada Dubrovčani žele da je Stradun i dulji! U prigodnom programu koji je vodio Ivica Puljić, nastupio je KUD sv. Juraj Osojnik izvodeći folklor te Klapa Ragusavecchia, a Trpezu je svečano otvorio gradonačelnik Grada Dubrovnika, Mato Franković. Organizatori Dubrovačke trpeze, uz Turističku zajednicu GradaDubrovnika bili su Grad Dubrovnik, Županija Dubrovačko – neretvanska, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Dubrovnik, Obrtnička komora Dubrovačko neretvanske županije, Ceh ugostitelja te Turističko ugostiteljska škola Dubrovnik. Program posljednjeg dana Good Food Festivala 2017. uključivao je i radionicu sakupljanja jestivog bilja u organizaciji Udruge za očuvanje sela, baštine i lijepih običaja „Škola Majkovite Dešinu radionicu pripremanja prikala, jedne od omiljenih dubrovačkih tradicionalnih slastica. Najuspješnija hrvatska gastro blogerica Maja Brekalo održala je još jednu radionicu podnazivom Zdravo i fino s Majomna kojoj je Dubrovčane još jednom poučila kako zdrava hrana doista jest ukusna i fina! Posjetitelje festivala osladila je kreativna dubrovačka slastičarka Antonia Medo koja je održala prezentaciju tradicionalnih viških kolača pod nazivom Skok naVis. Antonia je uredski posao zamijenila pregačom i počela živjeti svoj san o slastičarstvu. Uz talent i ljubav prema poslu niže uspjehe, a nešto od svoga znanja i nadahnuća podijelila je naradionici u TIC – u Pile. Omiljeni dubrovački festival za gurmane već četvrtu godinu zaredom doprinosi produljenjuturističke sezone, a okuplja i dojmljiv broj ne samo gostiju, već i Dubrovčana. Turistička zajednica Grada Dubrovnika srdačno zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pomogli organizirati iostvariti festivalski program. Iz godine u godinu brojka sudionika, kao i posjetitelja, raste, a to jenajbolja potvrda truda i izvrsnih rezultata. Uz gastronomski, enološki te edukativni i humanitarni karakter, ovaj festival je izrastao u nezaobilazni dio ponude Dubrovnika kao jedne od vodećih svjetskih turističkih destinacija..