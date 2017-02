Hrvatska radiotelevizija (HRT) pridružuje se u ponedjeljak 13. veljače obilježavanju Svjetskoga dana radija (eng. World Radio Day) nizom prigodnih sadržaja u programima Hrvatskoga radija (HRT – HR) te na mrežnim stranicama i multimedijskoj usluzi HRTi. Svjetski dan radija proglasio je UNESCO na inicijativu Španjolske radijske akademije (španj. Academia Española de la Radio), a datum obilježavanja odabran je prema danu kad je 1946. godine osnovan Radio Ujedinjenih naroda. Inicijativa se temeljila na popularnosti i uspjehu radija koji i danas ima nezamjenjivo mjesto u ljudskoj svakodnevici. To je najdostupniji i najdinamičniji medij koji, prilagođujući se tehnološkim promjenama 21. stoljeća, pronalazi nove načine suodnosa sa slušateljima. Radio dopire do najšire javnosti, informira nas, obrazuje i zabavlja dajući nam mogućnost sudjelovanja u programu te s njim nikad nismo sami. Zato je slogan ovogodišnje proslave Svjetskoga dana radija Radio ste vi! (eng. Radio is You!).

„Radio igra važnu ulogu u našim životima. U svojemu životnom vijeku provedemo oko devet godina slušajući radio što je duže od bilo koje druge aktivnosti koju obavljamo, osim disanja i spavanja. Radio nam pruža mogućnost da upoznamo novu glazbu, zamisli i stvorimo nov način razmišljanja“, ističe Graham Dixon iz Europske radiodifuzijske unije (eng. European Broadcasting Union – EBU).

„Ovo je vrijeme revolucije u pristupu i širenju informacija, no bez obzira na te velike promjene radio nikad nije bio tako dinamičan, poticajan i važan. U doba turbulencija radio je trajno sredstvo zbližavanja društvene zajednice. Na putu na posao, u našim domovima, uredima, u doba mira, sukoba ili kriza radio je uvijek osnovni izvor informacija i znanja, poveznica između generacija i različitih kultura, nadahnuće za boljitak čovječanstva i naša veza sa svijetom. Radio osluškuje potrebe svoje publike i odgovara na njih. Radio je stup ljudskih prava i dostojanstva, moćni pokretač odgovora na različite izazove u svim društvenim područjima“, istaknula je u povodu obilježavanja ovogodišnjega Svjetskoga dana radija ravnateljica UNESCO-a Irina Bokova. Dodala je da se proslavom toga dana, među ostalim, nastoji poticati velike i male radijske postaje diljem svijeta na promicanje pristupa informacijama i slobode izražavanja preko radiovalova.

„Hrvatski radio dio je europske kulturne stečevine javnih medijskih servisa i ujedno jedan od najstarijih medija na području jugoistočne Europe, a s radom je započeo kao Radio Zagreb 15. svibnja 1926. godine. Od tada do danas Hrvatski radio svakodnevno obavješćuje javnost o radu državnih i javnih institucija te svim temama bitnima za Republiku Hrvatsku i društvo u cijelosti, a svojim programima pridonosi i očuvanju nacionalnoga identiteta, jezika i kulture te potiče razvoj civilnoga društva, demokraciju, snošljivost, solidarnost i humanost”, istaknuo je u povodu Svjetskoga dana radija glavni urednik Prvoga programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 1) Vladimir Kumbrija.

Dodao je kako Hrvatski radio (HRT – HR) korisnicima nudi tri nacionalna i osam regionalnih programa te međunarodni multimedijski program HRT – Glas Hrvatske namijenjen hrvatskomu iseljeništvu i međunarodnoj javnosti te mrežnu uslugu Slušaonica. „Na svim je programima i svim platformama Hrvatski radio dostupan svima, čak i najmanjim lokalnim zajednicama, a stalnim suodnosom sa svojom publikom Hrvatski radio osluškuje njezine potrebe i nastoji obrađivati sve teme iz svih područja koja zanimaju slušatelje“, dodao je Vladimir Kumbrija. Najavio je da će se obilježavanju Svjetskoga dana radija Hrvatski radio (HRT – HR) pridružiti nizom prigodnih sadržaja u svojim nacionalnim i regionalnim programima. Emitirat će se posebni audioprilozi posvećeni Svjetskomu danu radija, a slušatelje će se pozvati da svoju sklonost radiju 13. veljače iskažu i na društvenim mrežama koristeći se ključnim riječima #WorldRadioDay.

Prigodne sadržaje pripremile su i HRT-ove lokalne radiopostaje. HRT – Radio Sljeme u ponedjeljak 13. veljače u jutarnjemu će programu ugostiti neke od radijskih doajena, a među poznatim osobama i slušateljima provest će anketu Zašto volim radio?. HRT – Radio Split pripremio je prigodne razgovore u emisiji U središtu dana koja je na rasporedu u ponedjeljak 13. veljače od 12.00 do 13.00. Predstavnici splitske Udruge slijepih i slabovidnih u emisiji će govoriti o radiju koji im je najvažniji izvor informacija, a HRT – Radio Split njihov je vjerni prijatelj kojega mnogi članovi udruge slušaju tijekom cijeloga dana. Razgovarat će se i s pomorcem koji desetljećima sluša radio na svojim putovanjima te s jednim od vjernih slušatelja koji će govoriti o tome zašto voli slušati upravo HRT – Radio Split.

HRT – Radio Pula Svjetski dan radija obilježit će posebnom emisijom autora Elvisa Milete. Emisija je posvećena obilježavanju stote obljetnice postojanja radija u Puli, a slušatelji će, među ostalim, moći čuti priču o prvome radiju u Puli iz 1909. godine te o radiju iz 1911. godine s čijom je tehnikom 1926. godine započelo emitiranje Radija Zagreb.

Međunarodni multimedijski kanal HRT – Glas Hrvatske u emisijama na hrvatskome jeziku – središnjoj tjednoj emisiji Hrvatima izvan domovine koja će se emitirati 16. veljače i Na valovima staroga kraja koja će se emitirati 13. veljače osvrnut će se na nedostatak medijskih sloboda hrvatske nacionalne manjine u Srbiji te na stanje s kojim su suočeni Hrvati u Bosni i Hercegovini. Naši se sunarodnjaci u tim državama suočavaju s velikim poteškoćama u ostvarivanju prava na slobodu informiranja i govora na hrvatskome jeziku u tamošnjim javnim medijskim servisima jer se manjinski mediji na hrvatskome jeziku u Srbiji neprestano gase.

U emisiji će se analizirati i stanje hrvatskih medija u Mađarskoj na temelju stalne suradnje HRT – Glasa Hrvatske s Medijskim centrom Croatica iz Budimpešte. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo koja će se emitirati 17. veljače bit će riječi o suradnji s hrvatskim medijima u prekomorskim zemljama koju HRT – Glas Hrvatske njeguje od svojega osnutka 2003. godine. U informativnim i magazinskim emisijama na španjolskome jeziku u ponedjeljak 13. veljače slušatelji će se moći podsjetiti na dugogodišnju suradnju HRT – Glasa Hrvatske s pet radijskih postaja u Južnoj Americi. Naime, prema želji tamošnjih hrvatskih zajednica HRT – Glas Hrvatske tim radijskim postajama više od deset godina svaki tjedan šalje Tjednu kroniku na španjolskome jeziku (španj. Cronica Semanal) u kojoj se donosi pregled najvažnijih političkih, gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih događaja u Hrvatskoj. Potomci hrvatskih iseljenika u južnoameričkim zemljama, koji često više ne govore hrvatski jezik, sa zanimanjem primaju vijesti iz Hrvatske i ponosni su na kontakt koji na takav način ostvaruju s domovinom svojih predaka. Time HRT – Glas Hrvatske u cijelosti slijedi slogan ovogodišnjega Svjetskoga dana radija – Radio ste vi!.

Na inicijativu Europske radiodifuzijske unije (eng. European Broadcasting Union – EBU) radijske postaje uključene u proslavu Svjetskoga dana radija u ponedjeljak 13. veljače razmijenit će jednominutne priloge u kojima će poznate osobe iz pojedinih država istaknuti svoju povezanost s radiom. Hrvatski radio (HRT – HR) kao svoje promicatelje ove je godine izabrao Ivicu Kostelića i Ružu Pospiš Baldani.

U povodu Svjetskoga dana radija odgovore na pitanja što vole na radiju, zašto ga slušaju i kakve ih uspomene za taj medij vežu dala su nam i neka od poznatih HRT-ovih televizijskih lica koja unatoč televizijskoj karijeri i dalje prepoznajemo i kao istaknute radijske glasove. „Kao djevojka od 19 godina, studentica prve godine njemačkoga i engleskoga jezika, prošla sam audiciju na HRT – Radiju Zadar, na prijedlog prijateljice. Ona je za dva mjeseca odustala, a ja sam se zarazila adrenalinom, kreativnošću i dinamikom radija i vrlo brzo izgubila zanimanje za karijeru u turizmu ili prevoditeljstvu ili školi. Mnogo mi je draže bilo istraživati važne društvene teme, smijati se i razgovarati uživo sa slušateljima u eteru. Kod kuće mi i u kolima radio uvijek šuška, volim istraživati različite radijske sadržaje i forme”, rekla nam je novinarka i urednica na Hrvatskoj radioteleviziji Zrinka Grancarić.

„Radio me je oblikovao, a televizija je taj posao samo nastavila. Počela sam kao srednjoškolka na Omladinskome radiju preskačući podne grede tavanskoga prostora u SKUC-u. Učila sam iz temelja kako funkcionira radio, što je dikcija, kako snimiti prilog, kako doći do informacije. U posljednjih tridesetak godina dosta se radijskih postaja nakupilo u mojemu životopisu da bih se konačno skrasila kod kuće, na Drugome programu Hrvatskoga radija“, rekla nam je HRT-ova novinarka, urednica i voditeljica Karmela Vukov-Colić te dodala: „Davno mi je u ruke došao esej jednoga našeg književnika u kojemu pojašnjava na koga misli kad piše za radio. Urezala mi se čvrsto u pamćenje ta plejada likova koju spominje – usamljena baka kraj peći, zatvorenik kojemu je radio jedini izlaz u svijet…, pa se i danas, prepisujući ga mišlju i djelom, na radiju obraćam posebno onima kojima sam u tome trenutku jedino društvo. Zamišljam vozače koji svladavaju brojne kilometre, neke čekaonice pune ljudi koji strepe od dijagnoza, noćne portire, samce kojima nema tko čestitati rođendan, umornu trgovkinju koja, kad ukućani legnu, uz radio priprema sutrašnji ručak. I uvijek sam počašćena što sam dijelom njihovih života jer ti susreti na radijskim valovima rezultiraju velikom čarolijom – kad ste uz radio, niste sami. Kad ste uz radio, sasvim je jasno da s druge strane radijskoga prijemnika jedno živo biće misli na vas.“

