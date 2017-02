HRT izravno prenosi dodjelu Oscara

„S obzirom na političku situaciju u SAD-u i reakcije mnogih američkih filmaša na nju, ozračje svečanosti moglo bi biti u tom znakuˮ, smatra moderator HRT-ove emisije o dodjeli Oscara Boško Picula

Hrvatska radiotelevizija i ove će godine na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) i s pomoću multimedijske usluge HRTi izravno prenositi dodjelu Oscara, najprestižnije američke i svjetske filmske nagrade. Dodjela će se 89. put održati u Hollywoodu u Los Angelesu, u noći s nedjelje 26. veljače na ponedjeljak 27. veljače. Prijenos dodjele započinje kratkim predstavljanjem ovogodišnjih kandidata za nagradu te dolaskom zvijezda na crveni tepih, a nakon toga Hrvatska radiotelevizija slikom ulazi u Dolby Theatre na ceremoniju dodjele Oscara. Urednica je prijenosa Branka Papić.

Voditelji emisije, koji će cijelu noć iz studija Hrvatske radiotelevizije prenositi i komentirati sva događanja povezana s dodjelom, bit će filmski kritičar i sveučilišni profesor Boško Picula, modni kritičar Nenad Korkut i filmski kritičar Mario Kozina.

Uigrani HRT-ov trojac najavljuje večer koja će s mnogo aspekata – filmskoga, političkoga, modnoga i društvenoga – biti uzbudljiva jer dodjela Oscara prvorazredan je događaj.

„Ovogodišnje nominacije pokazale su da su članovi Akademije uzeli u obzir kritike koje su im bile upućene zbog naslova koji ulaze u uži krug za nagrade. Rezultat je raznolikiji izbor filmova, od kojih neki na nov i osvježavajući način pristupaju temama rase i roda. Dodamo li tomu i užarenu političku situaciju, ovogodišnja bi dodjela mogla biti prilično uzbudljivaˮ, ističe Mario Kozina.

Da bi moglo biti napeto, smatra i Boško Picula, moderator prijenosa i posebne HRT-ove emisije. „S obzirom na političku situaciju u SAD-u i reakcije mnogih američkih filmaša na nju, ozračje svečanosti moglo bi biti u tom znaku, ali svakako će i ovogodišnja dodjela Oscara biti središnji događaj u svijetu zabave zbog niza izvrsnih filmova koji obilježavaju dodjelu i tradicionalnoga glamuraˮ, ističe Boško Picula.

Dodaje kako bi ovogodišnju dodjelu Oscara najviše mogle obilježiti glumačke kategorije s nizom hvaljenih interpretacija, među kojima su Viola Davis i Denzel Washington iz filma Fences, zatim središnji par filma La La Land Emma Stone i Ryan Gosling, Isabelle Huppert iz filma Elle, Casey Afflack iz filma Manchester by the Sea, Mahershala Ali iz filma Moonlight te Meryl Streep s rekordnom, dvadesetom nominacijom, ovoga puta za nastup u filmu Neslavno slavna Florence.

Najviše nominacija u različitim kategorijama na ovogodišnjoj dodjeli ima mjuzikl La La Land, njih čak 14, stoga se očekuje da bi taj film mogao biti favorit ovogodišnje dodjele. No, Nenad Korkut procjenjuje da La La Land ipak još ne može početi slaviti.

„Iako bi se po rekordnome broju nominacija za film La La Land moglo zaključiti da će ovogodišnja dodjela Oscara biti predvidljiva i proteći u znaku dominacije tog filma, čini mi se da se ostali konkurenti neće predati baš lako. Najveći takmac mogao bi mu biti film Moonlight, koji se, osim što je maestralno djelo, bavi i osjetljivim pitanjima manjinske i obespravljene afroameričke i LGBT zajednice. Hoće li Oscar biti dodijeljen prekrasnoj i osvježavajućoj posveti holivudskoj nostalgiji ili će biti socijalno osjetljiv, ostaje nam da vidimo. Mislim da oba filma zavređuju najveće priznanjeˮ, pojašnjava Nenad Korkut.

Dodaje i kako nas na crvenome tepihu čeka također dosta uzbuđenja jer među nominiranim glumicama imamo i one koje su svojim stilom već odavno osvojile modne kritičare, poput Nicole Kidman, Emme Stone ili Michelle Williams, a tu je i francuska diva Isabelle Huppert, kojoj je u dugogodišnjoj impresivnoj karijeri ovo prva prilika da se bori za ovu prestižnu nagradu.

Među nominiranima u najprestižnijoj kategoriji, onoj za najbolji film, još su i Moonlight, Manchester by the Sea, Dolazak, Lion,Greben spašenih, Hidden Figures, Fences te Hell or High Water.

Hell or High Water spoj je suvremenoga vesterna i kriminalističkoga filma, koji u stilu Divljega zapada ponovno otvara temu američkih odmetnika, dvojice braće pljačkaša banaka u bijegu pred upornim teksaškim rendžerom kojega utjelovljuje sjajni Jeff Bridges, nominiran i u kategoriji za najboljega sporednog glumca.

Osim na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) dodjela Oscara moći će se pratiti i na mobilnim uređajima, tabletima i računalima s pomoću multimedijske usluge HRTi, a Hrvatska radiotelevizija naknadno će u svojemu programu prikazati i jednosatnu snimku svečane dodjele Oscara.

