HPD Sniježnica na Stjepandan

Dok je dio planinara penjača penjao stijene iznad Pridvorja dio planinara Hpd Sniježnice blagdan Sv. Stjepana tj. Stjepandan proveo je na Sniježnici, na najvišem vrhu naše županije.

Stjepandan (26.12.) je važan datum za dubrovačko planinarstvo jer se na taj datum 1928. godine organizirao prvi službeni izlet na Sniježnicu tj na vrh Sv Ilija (1234 m/nv). Četverosatni uspon davne 1928. počeo je u Mihanićima do kojeg se u to vrijeme stizalo vlakom a zatim pješke uzbrdo preko Kune do vrha. Velike zasluge za taj uspon na Sniježnicu kao i za razvoj planinarstva u našim krajevima ima pomorski kapetan sa Sušaka Đuro Pany koji je kao član Hpd Matica iz Zagreba okupio zaljubljenike u planinarenje i osnovao podružnicu u Dubrovniku. Mi danas do Mihanića ne stižemo vlakom već automobilima a onda kao u dobra stara vremena pješke do vrha starom stazom. Ovogodišnji sunčani Stjepandan proveden je u planinarenju mediteranskim kamenjarom do kapelice na vrhu odakle kao i davne 1928. godine puca pogled na susjedne planine Orjena, Konavosko polje i otvoreno more. U povratku sa vrha svraćamo do stare škole u Kuni gdje su planinari iz Hpd Dubrovnik svim izletnicima planinarima pripremili topli grah. Pozdravljamo se sa Sniježnicom do sljedeće godine… a to je uskoro!

Sretan Božić i sve najbolje u 2017. godini želi vam HPD Sniježnica!

