Zaštita interesa Grada na prvom je mjestu!

Odluka Upravnog Vijeća Lučke uprave Dubrovnik o raskidanju predugovora s odabranim koncesionarom, jasno daje do znanja kako za predstavljen projekt nema mjesta u našem Gradu. Osim što je posrijedi građevina koja bi štoviše nagrdila njegovu vizuru, ujedno riječ je o projektu čija realizacija je u potpunosti protivna interesu Grada Dubrovnika.

Ono što me žalosti u ovoj situaciji je što odluka Upravnog vijeća nije bila jednoglasna. Naime, nadao sam se da će barem jednom u svojoj političkoj karijeri bivši gradonačelnik staviti naš Grad na prvo mjesto, no, nažalost to ni ovaj put nije bio slučaj. Ovog lipnja kad preuzmem odgovornost za Grad Dubrovnik poduzet ću sve potrebne aktivnosti da Grad kroz Luku Dubrovnik bude nositelj investicije projekta terminala za brodove na kružnim putovanjima.

Dobro je znan princip naših starih prema kojem onaj tko posjeduje kontrolu nad lukom i morem dirigira budućnost. Sutra, tu ulogu imat će isključivo Grad Dubrovnik!

Mato Franković, predsjednik GO HDZ Dubrovnik