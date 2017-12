Samostalna izložba dubrovačke umjetnice Aide Hebib Raguž otvorit će se u Domu Marina

Držića u petak 8. prosinca 2017. u 19 sati.

Iz predgovora katalogu Antuna Karamana: „Ploveći Držićevim svemirima, Hebib se, radeći aktualnu seriju nakita/skulptura, hrabro, maštovito i razigrano upustila u likovnu avanturu koja nudi više različitih mogućnosti percepcije (i recepcije) učinjenog: u mnogim se radovima odmakla od klasičnog poimanja nakita – prstohvatnu veličinu nakita, predmeta koji se obično nosi na tijelu, povećala je i monumentalizirala do mjere u kojoj je dominantnom komponentom postala volumenska – skulpturalna – dimenzija modelirane forme. No zbog toga nije odustala i od plemenitosti obrade zahvaćenih oblika. Upravo suprotno: materijale korištene u izradi povećanih formi tretirala je s jednakom toplinom, precioznošću i pažnjom kao da radi nakit, pa su one, unatoč većim dimenzijama, u svakome svome detalju, i u cjelini,progovorile suptilnim rječnikom nakita.

Aida Hebib Raguž rođena je 1977. godine u Dubrovniku. Diplomirala je 2001. godine na Studiju Likovnih umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na kiparskom odjelu u klasi Josipa Diminića te stekla zvanje profesora Likovne kulture.

Stječe diplomu Međunarodne studentske kiparske škole „Montraker” u Vrsaru.

Autorica je javne skulpture u kamenu „Veliki žal” 1,90 x 60 x 80 cm koja je postavljena na Vrsarskoj rivi u općini Vrsar.

U svom kiparskom stvaralaštvu ostvarila je mnoge zapažene cikluse skulptura, reljefa, mobila, umjetničkih intervencija i suvremenog autorskog nakita.

Od 2002. godine svoje skulpturalne forme pretvara u nosive objekte. Oblikuje cikluse umjetničkog nakita od prirodnih materijala i plemenitih kovina, a posljednji ciklusi imaju konceptualan pristup. Autorica propituje nove materijale kroz nove medije.

Osim kiparstva i dizajna, od 2004. do danas bavi se pedagoškim radom, radi kao profesor likovne kulture u Dubrovniku.

Realizirala je niz edukativnih predavanja i inovativnih radionica iz kiparstva i dizajna za mlade u sklopu galerijskih projekata i međunarodnih festivala.

Sudionica je niza umjetničkih kolonija i umjetničkih festivala diljem Hrvatske.

Radovi joj se nalaze u privatnim i javnim zbirkama umjetnina.

Izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Član je HDLU Dubrovnik i HDLU Zagreb.