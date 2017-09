Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta nezavisnih lista i županijski vijećnik Dubrovačko-neretvanske županije osvrnuo se jučer na projekt na Srđu s obzirom na posljednje informacije o arbitraži.

Kada se investitor koji protiv sebe ima tri pravomoćne presude bavi prijetnjama arbitražom, a ne ispravljanjem nezakonitosti, stječe se dojam da im nikada nije bila ni namjera ozbiljno graditi na Srđu,nego trgovati dozvolama koje su im izdali ili će izdati oni koji nisu dostojni raditi u javnim službama. „Danas je gotovo svaki građanin Grada Dubrovnika svjestan koliko je nepravilnosti i nezakonitosti u ovom projektu i kolika je on prijetnja okolišu ukoliko se dozvoli njegova realizacija u nezakonitim favoritima, uz studiju utjecaja na okoliš koja nije dobila zeleno svjetlo“, napominje Grmoja te dodaje: „Svaki investitor koji će poštivati zakone i propise te interese lokalne zajednice i voditi brigu o zaštiti okoliša je dobrodošao i imati će nas na usluzi. Do svega ovoga je došlo jer Dubrovačko-neretvanska županija, pogodujući investitoru na štetu građana nije izvršila presudu Visokog upravnog suda o smanjenju obuhvata sa 310 na 100 ha“.Grmoja osim toga naglašava kako malo tko ima povjerenje u ovu Vladu, s obzirom da sve miriši na unaprijed dogovoren scenarij između Vlade i tvrtke Razvoj golf: „Bojim se da im je arbitraža samo pokriće da mogu pod prijetnjom milijunskih odšteta izdati dozvole za špekulantski nekretninski projekt na Srđu“.Osim iznošenja jasnog stava o zaštiti interesa građana Grada Dubrovnika, Nikola Grmoja pozvao je župana Dobroslavića da ispuni svrhu svog političkog djelovanja: „Pozivam župana Dobroslavića da zaista ispuni svrhu svog položaja te da uputi dokument o smanjenju obuhvata županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. On se ionako voli uvijek pozivati na pravnu državu. Valjda nema dvostruke kriterije kada je u pitanju projekt na Srđu. Naša borba za interese građana Grada Dubrovnika u Hrvatskom saboru i gradskom vijeću nikada nije sporna. Trudili smo se razotkriti i razotkrili brojne nezakonitosti u ovom projektu. Sada je potez na županu, a nadamo se da će i gradonačelnik stati uz njega kadaje u pitanju izvršenje presuda pravne države i zaštita interesa građana Grada Dubrovnika“,zaključio je Grmoja.