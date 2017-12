Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u pratnji zamjenice gradonačelnika Orlande Tokić i suradnika obišao je petak, 8. prosinca, vatrogasni dom i dječji vrtić na Osojniku.

Prilikom obilaska dječjeg vrtića „Ježić“ smještenog u prostoru Područne škole Osojnik gradonačelnik Franković je podsjetio na 700 tisuća kuna namjenskih sredstava koje je Grad izdvojio za potrebe vrtića najavivši i nova ulaganja koja će do kraja ove godine dosegnuti iznos od gotovo milijun kuna financijskih ulaganja.

“Grad Dubrovnik će do kraja godine u dogradnju objekta Osnovne škole Mokošica uložiti iznos od 250 tisuća kuna kako bi se poboljšao osnovnoškolski standard. Sama činjenica da broj djece u vrtiću, u ovako malom mjestu iznosi 30, govori dovoljno o tome koliko se Osojnik razvija. Siguran sam da nakon što realiziramo investiciju u 2018. godini, a to je cesta Most dr. Franja Tuđmana – Pobrežje, Osojnik će još biti bliže gradu i ovo će područje imati značajan prosperitet u budućnosti, te naravno i veći broj djece” kazao je gradonačelnik Franković.

Prilikom posjeta vrtiću gradonačelnik Franković i suradnici pridružili su se dječici i odgajateljicama u kićenja božićne jelke.

Nakon dječjeg vrtića “Ježić”, gradonačelnik je obišao i Vatrogasni dom na Osojniku koji se obnavlja donacijama prikupljenim od strane dugogodišnje prijateljice Dubrovnika i dobrotvorke, Olge Stoss, a gdje su trenutačno u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje doma.