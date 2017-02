GO HDZ Dubrovnik o pročistaču za vodu

„HNS je namjerno opstruirao projekt da bi prozvao HDZ!“

Beskrupuloznost i podređivanje zajedničkih interesa interesima grupacije oko bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića konačno se pokazalo u svoj svojoj punini i bez maski na licu. Naime, pokušajem da najprije svjesnom opstrukcijom, a zatim i manipuliranjem posljedicama te vlastite opstrukcije, kod građana Grada izazovu mržnju ili nezadovoljstvo prema HDZ-u, ukazali su na način kako Vlahušić i njegovi poslušnici misle pokušati ostati na vlasti.

Srećom, i ovaj je njihov pokušaj prijevare razotkriven na vrijeme. Istina im je, uz već opjevani Google, očito najveći neprijatelj.

Dakle, HNS i njihov županijski čelnik, ujedno i direktor „Vodovoda“ Valentin Dujmović, iako glavna osoba zadužena za realizaciju projekta pročistača, preko medija se „brže-bolje“ potrudio potvrditi kako će ovaj značajan projekt propasti upravo zbog neizglasavanja proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu. I pritom im kao navodni dokaz nudi dio dopisa ministra financija Zdravka Marića. Dio, jer u cijelom dopisu doznajemo tko je kriv za ovu situaciju.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika 19. prosinca 2016. godine dalo je suglasnost „Vodovodu“ za kreditno zaduženje kod HBOR-a, a isti dan predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković navedenu odluku je i potpisao. Jasno, Dujmoviću je očito odmah pala na um ideja da opstruiraju projekt i da za sve prozove HDZ. Stoga su zahtjev prema ministru financija, što ministar i navodi u dopisu, uputili tek 29. prosinca ili deset dana nakon održavanja sjednice Gradskog vijeća. Dakako, jasno je bilo da dopis ne može doći do ministra prije nekog od prvih dana u 2017.godini. Dopis je tako zaprimljen 3. siječnja 2017. te kao takav nije mogao biti razmatran kao zahtjev za 2016. godinu nego kao zahtjev za tekuću godinu.

Opstrukcija umalo uspjela. Preostalo je samo odabrati trenutak i za sve, po već viđenom scenariju „nema proračuna, nema života u Gradu“, prozvati HDZ kao glavnog krivca.

Ipak, drago nam je da su se preko sabotaže projekta pročistača razotkrili. Pokazali su koliko im je bitan Grad i njegovi građani, a koliko su i što sve spremni učiniti da bi zavarali javnost i opstali na vlasti. To je taj demokratski model HNS-a po kojemu „cilj opravdava sredstvo“. No, neće uspjeti!

Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici inzistiramo da se utvrdi odgovornost svih aktera u ovom slučaju u kojem je čelna osoba Vodovoda svjesno ugrozila projekt pročistača kako bi stekla političke poene.

Ujedno, kako bi sanirali navedene radnje gospodina Dujmovića, u kontaktu smo s ministarstvom financija i s obzirom na važnost projekta pročistača za vodu, kojeg bivša vlast nije uspjela riješiti osam godina, pokušavamo pronaći način da Ministarstvo financija izda pozitivno rješenje. Naime projekt pročistača se neće financirati iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika i kao takav ne ovisi o vremenskom usvajanju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu.

Mato Franković,

predsjednik GO HDZ-a