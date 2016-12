Foto: Tradicionalni prijem u Gradu

Tradicionalni prijem za poduzetnike i pripravnike, korisnike programa potpora za pripravnike Grada Dubrovnika održan je u srijedu u Velikoj vijećnici. Mlade pripravnike različitih profesija; od ekonomista, pravnika, turističkih djelatnika, preko programera i inženjera građevine do novinara i etnologa uvodno je pozdravio gradonačelnik Andro Vlahušić.

Gradonačelnik je pripravnike upoznao s počecima ovog programa kojeg je „kopirala“ i Vlada Republike Hrvatske. Mladima je poručio da bez vrijednog rada nema uspjeha, ali je rekao i da Dubrovnik mora biti korak ispred drugih u stvaranju mogućnosti za razvoj novih poslova.-„Dubrovnik pruža puno mogućnosti, nezaposlenost je relativno niska, ali ključ je da vi u svom gradu nađete posao kakav želite, u struci za koju ste se obrazovali.“ Dao je primjer kako u filmskih produkcijama koje se snimaju u Dubrovniku radi veliki broj profesionalaca iz Dubrovnika i ostataka Hrvatske te kako je to industrija koja do prije pet godina u našem gradu nije postojala. Skrenuo im je i pažnju na činjenicu da je u našem gradu godišnje 3 milijuna potrošača i kako su uz kreativnost i predanost poslu mogućnosti velike.

„Grad Dubrovnik iznimno je zadovoljan što je od početka provođenja programa čak 230 mladih ljudi došlo do svog prvog zaposlenja, a posebno ohrabruje činjenica da je veliki postotak pripravnika nakon odrađenih godinu dana ostalo raditi kod istog poslodavca“, rekao je pročelnik nadležnog upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Vlaho Margaretić.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik je s projektom dodjela potpora za zapošljavanje pripravnika započeo 2010. godine te je do sada u raznim dubrovačkim tvrtkama zaposleno 230 pripravnika. U 2016. godini odobrene su potpore za zapošljavanje 23 pripravnika. Za potrebe projekta u gradskom Proračunu osigurava se nešto više od milijun kuna na godišnjoj razini.

Visina pojedinačne mjesečne potpore za zapošljavanje iznosi 2.500 kuna (što kroz 12 mjeseci iznosi 30.000 kuna), a dodjeljuje se tijekom pripravničkog staža (godina dana) pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost u gradu Dubrovniku. Potporu za zapošljavanje pripravnika poslodavac ostvaruje ako angažira nezaposlene mlade osobe s prebivalištem u Dubrovniku do 29 godina starosti, bez radnog staža ili sa stažem do šest mjeseci u struci ili do godinu dana izvan struke, sa stečenim nazivom prvostupnika, magistra struke, ili drugog naziva sukladno posebnim propisima. Pravo na naknadu poslodavac stječe ako zaposli pripravnike iz evidencije HZZ Područne službe Dubrovnik, uz uvjet da zanimanje nije deficitarno.