• Aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju dodaje destinacije Dubrovnik i Kutaisi svom ljetnom sezonskom redu letova

Flydubai, aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju, najavila je letove za dvije nove sezonske destinacije za sljedeću godinu: Dubrovnik na Jadranu i Kutaisi iz Gruzije, koje su ujedno posljednje dvije destinacije koje flydubai dodaje u svoju mrežu za ljeto 2018.flydubai postaje prva aviokompanija koja ima direktne letove iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Dubrovnik. Do ovog popularnog grada na hrvatskoj obali moći će se od 10. travnja do 25. listopada 2018. letjeti do četiri puta tjedno. Uz Tibilisi i Batumi, Kutaisi postaje treća gruzijska destinacija za koju leti aviokompanija flydubai. Za Kutaisi će se između 14. lipnja i 22.rujna 2018. letjeti tri puta tjedno.

Ovime aviokompanija flydubai povećava svoju europsku mrežu za sljedeće ljeto na 22 destinacije, što uključuje 11 destinacija u Rusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj, Turskoj, zatim dvije destinacije u Ukrajini i novu sezonsku liniju u Hrvatskoj.

„Po prvi smo puta ove godine našim putnicima ponudili direktne letove do popularnih ljetnih destinacija. S obzirom na uspješnost ovih linija odlučili smo o daljnjem povećanju mogućnosti za sljedeću godinu te se veselimo prvim letovima za Dubrovnik i Kutaisi“, rekao je komentirajući najavu Ghaith Al Ghaith, glavni izvršni direktor aviokompanije flydubai te dodao:

“Ove popularne nove linije, kao i nastavak letova za Batumi, Tivat i Qabalu, nadopunit će našu postojeću sveobuhvatnu mrežu te će ovog ljeta našim putnicima pružiti više mogućnosti za istraživanje, posebice jer smo uočili više povezivanja prometa na našu mrežu, što je rezultat naših interline i codeshare sporazuma.“

Letovi za Batumi u Gruziji sljedeće će godine biti dostupni svakog dana, od 16. lipnja do 30. rujna., što je ujedno i povećanje broja letova na tu destinaciju s njih tri tjedno prošloga ljeta. S druge strane, za Tivat se nastavljaju letovi do tri puta tjedno u razdoblju od 26. ožujka do 26. listopada, čime će se zamijeniti i postojeća linija do Podgorice koja je operativna tijekom zimskog razdoblja. Qabala, druga destinacija u Azerbajdžanu za koju leti flydubai, nastavlja s radom od 14. lipnja do 30. rujna četiri puta tjedno, što je rast u odnosnu na prethodni red letenja od dva puta tjedno.

“Uvidjeli smo da postoji velika potražnja za novim ljetnim letovima u oba razreda – ekonomskom i business, stoga smo odlučili povećati učestalost letova za sljedeće ljeto. Interes za pristupačne, popularne i izvanredne turističke destinacije nastavlja rasti s povećanjem broja putnika koji osviješteno troše i putuju sezonski, diljem naše mreže. Upravo ove linije nude alternativne mogućnosti onima koji traže odmor na plaži ili predah u nekom gradu“, rekao je Jeyhun Efendi, viši komercijalni podpredsjednik (UAE, EU, ME, CIS) aviokompanije flydubai.

Podržana isporukom novih zrakoplova u 2017. godini, aviokompanija flydubai nastavlja širiti svoju mrežu koja povezuje više od 100 destinacija u 45 zemalja s više od 1.700 tjednih letova.

Za raspored letova i cijene, molimo posjetite: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

****

O kompaniji flydubai:

flydubai, aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju, ima za cilj premostiti sve prepreke na putovanjima i poboljšati veze između različitih kultura svojom mrežom letova koja se stalno širi. Od početka poslovanja 2009. godine, kompanija flydubai je:

• Stvorila mrežu od 100 destinacija u 45 zemalja

• Upravlja jednim tipom flote od 61 zrakoplova Next-Generation Boeing 737-800 te će do kraja 2023. imati više od 100 zrakoplova.

• Otvorila je 67 novih ruta koje prije nisu izravno zračno bile povezane s Dubaijem ili nisu bile uslužene od strane UAE nacionalnog prijevoznika iz Dubaija.

Osim toga, agilnost i fleksibilnost tvrtke flydubai, kao mlade aviokompanije, te stvaranje trgovinskih i turističkih tokova na prethodno slabim tržištima u skladu s Vladom Dubaija, poboljšali su gospodarski razvoj Dubaija,

Za posljednje novosti o aviokompaniji flydubai, molimo posjetite: https://news.flydubai.com/

Inga Vukasović | Grayling