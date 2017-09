Iz agencije DURA stigla je zanimljiva obavijest koju prenosimo u cijelosti.

Željeli biste postati poduzetnik, no muči vas birokracija i nemate vremena čitati propise? Ili ste već u poduzetničkim vodama, ali ste željni novih znanja nužno potrebnih za Vaše poslovanje? Prijavite se na Stratup akademiju! Slijedeći tjedan započinju prijave na naše besplatne radionice za poduzetnike i one koji to tek planiraju postati. U nastavku je novi raspored radionica za listopad/studeni/ prosinac 2017. godine, proučite ga i pomno isplanirajte svoj raspored kako bi mogli prisustvovati radionicama. U rasporedu senalaze termini i teme predavanja te njihovi predavači. Link sa nazivom radionice Vas vodi na našu web stranicu gdje možete se možete više informirati o samim radionicama i njihovim predavačima.

Kako se prijaviti?

1. Prijave za radionice objavljujemo na web stranici DURA i u medijima 7 dana prije održavanjapredavanja.

2. Prijaviti se možete putem on line prijavnice unutar objavljene edukacije na web stranicama,e-maila: mpuljas@dura.hr; ili putem telefona 020/640-271.3. Nakon prijave, e-mailom dobivate obavijest o uspješnoj prijavi te Vas molimo za potvrdu dolaska.

4. Dođite u dogovorenom terminu na prijavljenu edukaciju u DURA-u, Branitelja Dubrovnika 15, sala u prizemlju.Prilikom prijave na bilo koju radionicu ulazite u bazu zainteresiranih polaznika naših edukacija koje dodatno obavještavamo o terminima narednih edukacija.

RASPORED:

1. „Pokrenite svoj posao“ – 05. listopada.2017. g. – Predavačica: Antea Kaleb

2. „Vaša tvrtka kroz informatiku“ – 13. listopada. 2017. g. – Predavač: Tino Šokić

3. „Poslovanje je lakše uz dostupne IT alate“ – 14. listopada 2017. g. – Predavač: Tino Šokić

4. „7 koraka do kredita“ – 17. listopada 2017. g. – Predavačica: Mira Krneta

5. „Kako ići u korak s promjenom na tržištu“ – 28. listopada 2017. g. – Predavačica: TihanaDragičević

6. „Pokrenite svoj posao“ – 31. listopada.2017. g. – Predavačica: Antea Kaleb

7. „Digitalni marketing“ – 04. studeni 2017. g. – Predavač: Dino Jodlić

8.Taktike i strategije poslovnog pregovaranja“ – 11. i 12. studeni 2017. g. – Predavačica:Davorka Biondić Vince

9. „Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu“ – 18. studeni 2017.g. – Predavačica:Hrvojka Skoković Harašić

10. „Kako samostalno voditi „paušalni“obrt“ – 21. studeni 2017. g. – Predavačica: Antea Kaleb

11. „Poslovanje malih poduzetnika s računovodstveno-poreznog aspkta“ – 28. I 29. studeni2017. g. – Predavačica: Antea Kaleb

12. „Prodaja iz prakse“ – 02. prosinac 2017. g. – Predavačica: Snježana Kupres

13. „Pokrenite svoj posao“ – 05.prosinca 2017. g. – Predavačica: Antea Kaleb

Veselimo se vašem dolasku!Za sve detaljnije informacije javite se na mpuljas@dura.hr ili 020/640-271.