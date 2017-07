Nakon nekoliko dana provedenih u Šibeniku, gdje je zajedno s pedesetak misionara iz cijeloga svijeta sudjelovao na 29. susretu hrvatskih misionara i misionarki, pater Tomislav Mesić, misionar Družbe Duha Svetoga koji već devetu godinu živi u Tanzaniji, proteklih je dana posjetio Dubrovnik. Upravo je u Dubrovniku prije nešto više od osam mjeseci pokrenuta velika humanitarna akcija ‘Dubrovnik za Afriku: Kap vode – ocean ljubavi’ čiji je cilj prikupiti novčana sredstva za izgradnju vodoopskrbnog sustava u selima Župe sv. Franje Asiškog u Monduli Juu gdje pater Mesić djeluje.

Tom su prigodom u petak 7. srpnja patera Mesića, Boža Benića, organizatora humanitarne akcije, teAntoniju Konjuh i Anu Previšić, predstavnice Udruge mladih sv. Mihajlo koja je partner ove akcije, primili župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković. Pater Mesić obojici je zahvalio na dosadašnjoj potpori, pobliže ih pritom upoznavši s brojnim poteškoćama s kojima se svakodnevno suočava na svom misijskom putu. Božo Benić je potom predstavio dosadašnji tijek i rezultate akcije. I župan i gradonačelnik zahvalili su Beniću na hvalevrijednoj inicijativi, naglasivši kako su i Županija i Grad uvijek spremni podržati ovakve i slične projekte kojima se ne samo Hrvatskoj, već i van njenih granica šalje poruka o Dubrovniku kao gradu izraženog osjećaja za potrebe onih čak i u dalekom svijetu. Važno je spomenuti kako je potporu akciji ‘Kap vode – ocean ljubavi’ dala i generalna konzulica RH u Milanu Iva Pavić, koja je izrazila nadu kako će sav potreban novac uskoro biti prikupljen i kako će vrlo skoro započeti izgradnja.

Nadalje, pater Mesić je u nedjelju 9. srpnja u crkvi sv. Mihajla na Lapadu predvodio svete mise, a u svojim je propovijedima naglasio kako je u njegovoj župi, koja inače broji preko 40.000 stanovnika, najveći problem upravo nedostatak vode. U selu u kojemu on živi nekoliko je umjetnih jezeraca o kojima ovise i ljudi, i stoka, i divlje životinje. ‘Kada sam prije gotovo dvije godine došao u Monduli Juu i otkrio kako u nekim selima kiša nije pala već pet godina, te kako malena djeca, mahom djevojčice, svakoga jutra pješače i po 15 kilometara kako bi došle do vode, odlučio sam se angažirati i pokušati pomoći izgradnjom vodoopskrbnog sustava. Zahvaljujući nekim svojim poznanstvima, uspio sam doći čak i do tanzanijskog premijera, koji mi je dopustio izgradnju. Da kojim slučajem nije došlo do tog susreta, zbog raširene korupcije koja u Tanzaniji vlada teško da bismo uspjeli pokrenuti ovako veliku investiciju.’, istaknuo je pater Mesić, naglasivši kako će vodoopskrbni sustav od smrti spasiti siromašno stanovništvo koje se mjesecima bori s velikim sušama i bolestima (tifus, dizenterija i malarija), a koje svakodnevno odnose veliki broj ljudskih života, poglavito djece. Na samom kraju svoje propovijedi, pater Mesić je rekao kako smo svi pozvani biti misionari. ‘Mi misionari ne bismo mogli učiniti puno bez vaše pomoći, vi ste naše produžene ruke i i zato hvala svima vama koji nam pomažete.’ Na kraju je prisutne pozdravio župni vikar don Marinko Šljivić, koji je u ime Župe sv. Mihajla srdačno zahvalio pateru Mesiću na dolasku u Dubrovnik, kao i svima koji pomažu kako bi se akcija u kojoj je potrebno prikupiti još 70.000 kuna uspješno privela kraju. Pater Mesić će iz zdravstvenih razloga u Hrvatskoj boraviti još mjesec dana nakon čega se vraća u Tanzaniju, a svi koji mu žele pomoći mogu to učiniti na poseban žiro račun Župe sv. Mihajla (OTP banka: HR5824070001500318088) ili u župnom uredu.

Dodatci:

1. Promotivni spot: https://www.youtube.com/watch?v=BPB8CcPAP7U

2. Više o akciji: https://www.youtube.com/watch?v=4OmtjUgvWx8

3. Više informacija: https://www.facebook.com/dubrovnikzaafriku/