Dubrovnik svoj šarm povijesti, bezvremenske ljepote i posebne atmosfere nudi zaljubljenima i za Valentinovo i već je dugi niz godina prepoznat u svjetskim medijima kao jedna od u svijetu najljepših destinacija za medeni mjesec, jedan od najromantičnijih gradova na svijetu, jedno od „najslađih „mjesta za prosidbu. Uz ovogodišnji Dan zaljubljenih – Valentinovo, Dubrovnik se ponovno našao u vrhu destinacija koje su odabrane kao najljepše za prosidbu.

Na indijskom web-portalu Bloomberg Quint u članku pod nazivom Best Places in the World to Propose: Romantic Travel Destinations (Najljepša mjesta za prosidbu na svijetu: Romantična odredišta za putovanja) naš grad je uvršten među odredišta za najatraktivnije prosidbe.

Ovaj tekst odabir je iz knjige koju je objavio National Geographic , naslova The World’s Most Romantic Destinations (najromantičnije destinacije svijeta) čija je autorica Abbie Kozolchyk, koja u tekstu o Dubrovniku spominje svoje domaćine , hotelsku kuću ALH odnosno Hotel Excelsior i Villa Orsulu. U knjizi je autorica odabrala pedeset svjetskih romantičnih destinacija, a portal BloombergQuint izdvojio ih je devet, uz Dubrovnik tu su i Taj Mahal u Indiji, Laponija, Filipini, Viktorijini slapovi i drugi.

Inače BloombergQuint dio je globalne medijske kuće za poslovanje i financije Bloomberg, a na indijskom tržištu djeluju zajednički s kompanijom Quintilliun Media. http://www.bloombergquint.com/pursuits/2017/02/13/best-places-in-the-world-to-propose-romantic-travel-destinations

Svoju ljubav brakom u Dubrovniku svake godine okruni više stotina inozemnih parova, čuvajući fotografije iz Dubrovnika kao nezaboravnu uspomenu na vjenčanje. Uz protekli valentinovski vikend, te danas na sv.Valentina , TZ grada Dubrovnika pripremila je Gastro dane uz Valentinovo u suradnji s petnaest dubrovačkih restorana, a kao posebno iznenađenje za sve zaljubljene i večerašnji koncert u Kazalištu Marina Držića. Dubrovački simfonijski orkestra nudi raznovrstan program uz gostujućeg britanskog dirigenta Colin Mettersa, dirigenta Đela Jusića, te stihove akademika Luka Paljetka. Ulaz je gratis, uz prethodnu rezervaciju mjesta na blagajni Kazališta.

Čestitamo svima Dan zaljubljenih i vjerujemo da će romantična atmosfera i sv.Valentin biti lijepim povodom za neku prosidbu, u Gradu koji je s pravom svrstan među najromantičnija odredišta svijeta.

Sretan vam Dan zaljubljenih!

Jelka Tepšić, voditeljica Odjela za komunikacije, TZ grada Dubrovnika