Premios Excellence de Cruceros, Cartagena

Dubrovnik – najbolja luka / destinacija na Mediteranu u 2016. godini

Na jubilarnoj desetoj po redu održanoj dodjeli nagrada “CRUISE EXCELLENCE AWARDS 2017 Premios Excellence en el Sector Cruceros” u Auditorium El Batel u Cartageni u Španjolskoj dana 16. veljače 2017. godine, luka Dubrovnik proglašena je za najbolju luku / destinaciju kruzinga na Mediteranu u 2016. godini – “The Best Mediterranean Cruise Port / Destination in 2016″, i to u kategoriji prihvata i usluge za brodove na krstarenjima Mediteranom.U organizaciji medijske grupe CruisesNews, a osnovom ankete španjolskih putnika na krstarenjima, koji su putem anonimnog bodovanja u 12 kategorija izabrali najbolju kompaniju brodova na krstarenjima, najbolji brod, najbolju animaciju na brodu, te najbolju luku / destinaciju na Sredozemlju u 2016. godini, luka Dubrovnik ima čast primiti ovoznačajno priznanje. Na svečanoj ceremoniji dodjele nagradu je preuzeo g. Dario Barbarić, v.d. ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik.Inače, medijska grupa CruisesNews je velika izdavačka kuća koja u svom sastavu ima izdavača Cruise News magazina, e-Cruises News portala www.crucero10.com i poseban televizijski kanal Canal Viajar Televisión specijaliziran isključivo za turistički marketing i komunikaciju između davatelja i korisnika turističke usluge. Smatraju se jednim od najvećih inajznačajnijih promotora i opinion makera na emitivnom španjolskom turističkom tržištu.Naime, činjenica je da Španjolska bilježi najveći europski porast broja putnika koji svoj odmor provode na krstarenju, a preko 75% svojih aranžmana provode na krstarenjima Mediteranom. U luci Dubrovnik 2016. godine zabilježen je porast broja dolazaka španjolskih putnika na krstarenjima za 14% u odnosu na 2015. godinu.

Dario Barbarić, B. Sc.

V.d. ravnatelja

Lucka uprava Dubrovnik