Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s kolegama s University College London u sklopu međunarodnog projekta Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) pod vodstvom prof. dr. Andrewa Nevinsa s University College London i Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održavaju dva međunarodna lingvistička simpozija, The Resolving Conflict Across Borders Conference (RCAB) i SinFonIJA 10., u Dubrovniku.