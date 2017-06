Nakon što je serija Game of Thrones učinila Dubronik još popularnijim i atraktivnijim za turiste, od ove godine u gradu možete zaigrati i Game of Cocktails!

To je, naime, naziv jedinstvene koktel karte koju su osmislila trojica dubrovačkih mixologa Frano Stjepović, Leo Bautović i Mario Saulan. Karta je inspirirana likovima, mjestima i događajima iz serije Game of Thrones, s posebnim naglaskom na one vezane za Dubrovnik. Tako možete kušati kakvog je okusa Walk of Shame ili koliko je The Imp zapravo malen. U recepturama su se koristili neobični sastojci koji su povezani s nazivima koktela kao što su: crno vino, bitteri, spiced rumovi, likeri od ljubičice i pimento, puree od bundeve i crnih trešanja. Koristili su se prepoznatljivi domaći okusi liker maraschino i bazga ,sirupi od lavande ruzmarina i mnogi drugi.

Saulan i Bautović otprije su poznati promotori Dubrovnika i Hrvatske zapaženim rezultatima na brojnim barmenskim natjecanjima unutar i izvan zemlje. Također Frano Stjepović predsjednik je Hrvatske udruge barmena i veliki promotor našeg grada i zemlje na mnogim svjetskim prvenstvima.Oni su autori mnogih koktel karti i unutar i izvan našeg grada. U okviru Hrvatske udruge barmena započela je aktivnošću Akademiju za barmene gdje će se polaznici moći kvalitetno educirati u mixologiji u pripremanju koktela uz najsuvremenije trendove.

Vizija Hrvatske udruge barmena već odavno je omogućiti edukaciju zaposlenicima u turističko-ugostiteljskom sektoru ne samo onima koji dolaze, već i onima koji su u struci, upoznavanje i usvajanje novih znanja i vještina u sljubljivanju novih okusa u modernoj mixologiji koji su nam na raspolaganju trenutno, kao i dekoracija koja nezaobilazno prati barske mješavine.

Game of Cocktails karta zasigurno je obogatila ponudu sadržaja u gradu, a može se naći u nekoliko dubrovačkih ugostiteljskih objekata.

Program edukacije kreće krajem rujna, gdje smo osmislili program za bariste i sommeliere također pod nazivom Cocktail, Café, Bar. Kraći edukativni programi mogući su i sada.

Hrvatska Udruga Barmena