Najučestaliji razlog izlaska na intervenciju tima hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) koji je tijekom protekle turističke sezone bio smješten u Zračnoj luci Dubrovnik bio je srčani udar. Od ukupno 148 intervencija i isto toliko zbrinutih hitnih pacijenta, čak 16% intervencija odnosilo se na dijagnozu srčanog udara, a slijede intervencije zbrinjavanja osoba s dijagnozama akutnog abdomena (12%) i moždanog udara (11%), pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM).

Timu HHMS-a u prosjeku je trebalo pet minuta od dojave za intervencijom do polijetanja, a u gotovo pet mjeseci djelovanja zbrinuli su 74% oboljelih i 26% ozlijeđenih pacijenta. Od ukupnog broja pacijenta (148), njih 79% su hrvatski građani, dok je 21% hitnih pacijenata bilo iz inozemstva. Najviše intervencija, čak 52%, tim HHMS-a imao je na otoku Korčuli i to 65% u gradu Korčuli, a 35% u općini Blato. Velik broj intervencija (27%), tim HHMS-a imao je u Metkoviću, nešto manje na Pelješcu (10%), dok je i na Mljetu i na Lastovu imao 3% intervencija. Prema podacima HZHM-a, hitni pacijenti su na daljnje bolničko liječenje u 78% slučajeva prevezeni u Opću bolnicu Dubrovnik, dok su u preostalim slučajevima prevezeni u Klinički bolnički centar Split. Demografski podaci ukazuju na veći broj pacijenta muškog spola (59%), a utvrđeno je i da je 46% zbrinutih hitnih pacijenata bilo u dobi od 64 i više godina te 41% pacijenata u dobi od 20 do 64 godine. U 8% slučajeva riječ je bila o pacijentima od sedam do 19 godina, a u 5% slučajeva radilo se o najmlađim pacijentima, odnosno o djeci do šest godina.

Ovo je druga sezona djelovanja HHMS-a s bazom u Dubrovniku. Služba je uspostavljena još prošle godine zbog izrazito velike udaljenosti između bolnica za prijevoz i zbrinjavanje hitnih pacijenata medicinskim vozilom na području Dubrovačko-neretvanske županije. Hitni medicinski tim osiguralo je Ministarstvo zdravstva djelatnicima iz županijskih zavoda za hitnu medicinu, dok se za let koristio helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Eurocopter EC 135. Dimenzije i tehničke karakteristike ovog helikoptera, opremljenog poput zemaljskog vozila za hitne medicinske intervencije, znatno olakšavaju pristup pacijentu budući da se njime može slijetati na različite površine pri čemu medicinski tim može obaviti kompletnu intervenciju. Time je omogućena dostupnost odgovarajuće hitne medicinske skrbi i pravovremeni pristup bolnicama svim stanovnicima i posjetiteljima otočnih, ruralnih i slabo naseljenih područja ove županije, na zadovoljstvo njenih građana i svih aktera ovog projekta.

