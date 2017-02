Dubrovački muzeji sudjeluju u velikom međunarodnom izložbenom projektu, koji je rezultirao izložbom Istraživači mora: od Sinbada do Marka Pola (Aventuriers des mers De Sindbad à Marco Polo / Ocean Explorers: From Sindbad to Marco Polo). Izložba je otvorena u Institutu arapskoga svijeta (Institut du Monde Arabe) u Parizu, gdje će se moći razgledati do 26. veljače, da bi od 7. lipnja do 9. listopada u proširenom izdanju i pod nazivom Istraživači mora: Mediteran – Indijski ocean, 7-17. stoljeća bila postavljena u Muzeju europske i mediteranske civilizacije u Marseillesu.

Izložba je zamišljena kao fantastično putovanje otkrićima od Mediterana do Indijskog oceana, od pojave Islama do svitanja 17. stoljeća. Kroz pomorske avanture, dočarane zvučnim i optičkim efektima, posjetitelji upoznaju Arape, kao „gospodare mora“, ali i slavne europske moreplovce. Kao vodiči kroz pojedine teme pojavljuju se izmišljeni pomorac i avanturist Sinbad Moreplovac, arapski geograf i kartograf Muhamed Al-Idrisi, marokanski putnik i istraživač Ibn Baṭuta, Marko Polo, te mnogi drugi.

Slavni pomorski dnevnici, uporabni predmeti, novac, slike, minijature, votivi, navigacijski instrumenti, karte, rukopisi te drugi predmeti prikupljeni od preko 50 institucija iz cijeloga svijeta, svjedoče o trgovini po morima Staroga svijeta, zastrašujućem onodobnom morskom svijetu, umjetnosti plovidbe, ali i nevjerojatnoj povijesti razmjene dobara na moru sve do pojave pomorskih trgovačkih društava.

Za ovaj značajni projekt Dubrovački muzeji su posudili 11 predmeta iz fundusa Pomorskoga muzeja, izvađenih s venecijanskog trgovačkog broda koji je u drugoj polovini 16. stoljeća potonuo u pličini Sveti Pavao kod otoka Mljeta. Riječ je o cijenjenom keramičkom posuđu proizvedenom u osmanskom gradu Izniku, keramici sjevernoitalskih radionica, te turskim kovanim novčićima- akčama. Posuđeni predmeti imaju iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost i jedinstven su primjer pomorske trgovine na Sredozemlju između istočnog i zapadnog svijeta toga vremena. Hrvatska je kulturna publika ovu građu već imala prilike vidjeti na izložbi „Iznik – osmanska keramika iz dubine Jadrana“ u Zagrebu i Dubrovniku.