Bosanskohercegovački bend Dubioza kolektiv održat će u nedjelju, 30. ovog mjeseca u tvrđavi Revelin veliki koncertni spektakl. U prodaju su samo za domaće pušteni dodatni PROMO PAKETI ulaznica (2+1 GRATIS) koje možete nabaviti samo u uredu CC Revelin na adresi Vukovarska 30.

Kada je Dubioza odlučila nastupati kao Dubioza Kolektiv i zašto?

DK: Od samog početka, prije 13 godina, smo krenuli s mnogočlanim bendom, pa je odatle i došla ideja da se nazovemo kolektivom. Možda smo se nadali da će nam brojčana nadmoć, u nedostatku nekih izvanrednih osobnih kvaliteta, pomoći da lakše pobijedimo protivnika i preživimo u okrutnom svijetu show business-a.

Što mislite koji je najveći problem društva u Hrvatskoj, Bosni i u Srbiji?

DK: Veliki problem predstavlja ironična nesposobnost da razdvojimo bitno od nebitnog. Evo jedan primjer: već danima se u Hrvatskoj, kao i nekoliko mjeseci ranije u BiH, priča o Frljićevoj predstavi kao da je to najveći problem hrvatskog društva bez kojeg bi svuda tekao med i mlijeko. Imate proteste i zapjenjene reakcije, prijeti se nasiljem i linčom. S druge strane, desetine tisuća radnih mjesta su ugrožene u priči o Agrokoru (ili nekoj od bezbroj sličnih priča u posljednje dvije decenije) i iako ta priča ima nemjerljivo veći utjecaj na živote velikog broja ljudi – nitko ne kampira na Markovom trgu i ne prijeti da će linčovati Todorića. Zar ta asimetrična reakcija nije u najmanju ruku bizarna? Naravno da su za ovo suodgovorni i mediji koji žive od senzacionalizma i click-bait novinarstva ili prosto zbog vlastite vlasničke strukture bitne priče guraju duboko pod tepih, a u prvi plan stavljaju nevažne stvari.

Jeste li tijekom svog stvaralaštva naišli na problem s masom o kojoj često pjevate? Jesu li do vas došli komentari i reakcije u negativnom smislu?

DK: Da čovjek pjeva o uzgajanju cvijeća i problemima u uzgoju pčela, gotovo sigurno bi se našao neko tko bi to negativno komentirao. Mi volimo konstruktivnu kritiku i otvoreni smo za dijalog koji jako olakšavaju socijalne mreže. Mi se trudimo da odgovorimo na sve komentare i poruke koji nam ljudi šalju kao reakciju na naš rad. To je jako korisno jer pomaže da neku situaciju sagledamo i iz nekog drugog ugla.

Kako “stranci” prihvaćaju “balkanski” aktivizam?

DK: Mi ne pričamo o pričama koje su balkanska anomalija. Pogledajte što se događa širom Europe ili u Americi i vidjet ćete da i njih pogađaju iste ili slične stvari kao i nas. Nažalost, globalizacija je otišla k vragu pa se umjesto da europeizacije Balkana desila balkanizacija ostatka Europe. Tako su i naše pjesme iznenada postale shvatljive i van ovog regiona.

Jedni ste od rijetkih koji su svoje albume darovali slušateljima, koliko ih se skinulo dosad i zašto ste napravili takav potez?

DK: Ne mislimo da smo danas izuzetak kada je davanje muzike na besplatan download u pitanju

– samo smo rano shvatili da je to pravi odgovor na promjene u muzičkoj industriji koja je u jednom momentu izgubila korak s modernim tokovima. Glazbenicima bi valjda glavni interes trebao biti koliko će ljudi čuti i slušati njihovu muziku, a ne koliko će komada plastike prodati. Albumi "Apsurdistan" i "Happy Machine" su skinuti preko 300.000 puta svaki s naše web stranice i to je realno, puno bolje nego da smo planetu zagadili sa 600.000 komada plastičnih CD-ova. Danas se industrija mijenja i težište se prebacuje na streaming servise gdje ljudi besplatno ili za simbolične novce mogu da slušaju ono što žele…

Kako je nastupati u Dubrovniku?

DK: Ne sviramo često u Dubrovniku tako da nam je drago što se ove godine tako poklopilo da se vraćamo u Revelin. Prošli put je bilo odlično i nadamo se da će se slična situacija ponoviti.

Veže li vas nešto specifično za ovaj grad?

DK: Trenutno su svi u našem kombiju svezani za gledanje serije Game of Thrones, tako da su nam dubrovački prizori vrlo aktualni.

Što možemo dalje očekivati od Dubioze?

DK: Početkom svibnja će izaći prvi singl s novog albuma, a odmah nakon toga i novi spot. Nakon toga nas čekaju nastupi na ljetnim festivalima. Album će, ako budemo vrijedni, izaći krajem godine. Dalje u budućnost ne smijemo da planiramo jer smo mi već ljudi u pristojnim godinama.