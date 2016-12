Donacija dm-a Eko centru Zeleno Sunce

Mediteranski vrt u Mokošici oživio uz pomoć dm-a

U srijedu, 21. prosinca u Mokošici, predstavnici dm-a i ekološke udruge djece i mladih Eko centar Zeleno Sunce svečano su otvorili novouređeni Mediteranski vrt u Mokošici. Kako bi dotad zapušten prostor zasjao u novom ruhu, Eko centar Zeleno Sunce prijavio je ovaj projekt na dm-ovu inicijativu “Jer sve smo to MI!”. Tako se među 40 odabranih projekata koje je dm nagradio u sklopu ove inicijative pokrenute povodom 20. obljetnice poslovanja u Hrvatskoj našao i projekt Mediteranskog vrta.

“Projekt ‘Mediteranski vrt u Mokošici’ dm je odabrao među više od 2.000 prijavljenih jer smo prepoznali važnost educiranja djece i mladih o važnosti očuvanja prirode njihovim uključivanjem u uređenje vrta koji će moći koristiti cijela zajednica. Posebna nam je čast što je dm omogućio sjeme za realizaciju ovog projekta koji će, uvjeren sam, izrasti u ponos Mokošice”, izjavio je Slaven Obad iz dm-a.

Zeleno Sunce je ekološka udruga djece i mladih, osnovana u Mokošici 2007. godine. Udruga promiče ekologiju i kulturu življenja, a u ekološkoj edukaciji koju provodi udruga do sada su sudjelovale tisuće djece Rijeke dubrovačke.

“U svemu što radimo nastojimo educirati najmlađe o važnosti zaštite. dm nam je omogućio da pokrenemo uređenje ovog zapuštenog prostora, u čemu su nam se spremno pridružili i naši najmlađi sugrađani koji su projekt shvatili prilično ozbiljno i u njega uložili puno truda i ljubavi. Čuvat ćemo ovaj vrt koji će nas uvijek podsjećati na važnost očuvanja prirode i ulaganja u zaštitu okoliša”, izjavila je Jadranka Šimunović, predsjednica udruge Zeleno Sunce.

Povodom 20. obljetnice poslovanja u Hrvatskoj, dm je u sklopu inicijative “Jer sve smo to MI!”odabrao 40 projekata u koje je uložio više od 1,5 milijuna kuna. Zahvaljujući podršci dm-a, u 26 hrvatskih naselja i gradova zaživjeli su društveno korisni projekti poput Mediteranskog vrta u Mokošici koji su usmjereni na boljitak zajednice. Realizacija odabranih projekata diljem Hrvatske omogućit će kvalitetniju zdravstvenu skrb pacijentima, uređenje parkova i urbanih vrtova te će osigurati prikladno okruženje za obrazovanje i dodatne sadržaje za djecu.

