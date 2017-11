Povodom obiježavanja Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju, Hrvatska udruga Benedikt i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku prikazati će film ‘’ Časnik mirotvorac’’ u petak, 17. studenoga, u 19 sati u Dvorani Ivana Pavla II (Samostan sv. Klare).

Dokumentarni film Dražena Bušića prikazuje hrabrog velikana i kršćanskog mučenika Domovinskog rata dr.Ivana Šretera, pakračkog liječnika koji je počekom srpske oružane pobune vršio dužnost ravnatelja Predsjednika kriznog štaba za zapadnu Slavoniju. Kao liječnik izvršavao je svoju dužnost s punim dostojanstvom i brigom za sve ljude, bez obzirana vjeru i naciju. Njegova nastojanja da mirnim putem dođe do mira sa Srbima koje je nazivao braćom, nisu urodila plodom. Štoviše, četnici su ga 18. kolovoza 1991. zarobili na barikadama u selu Kukunjevac. Potom je prebačen u jednu kuću u blizini zloglasnog logora Bučje gdje je prema svjedočenju očevica, također sužnja, dr. Vladimira Solara bio neviđeno mučen. Do danas nije poznat dan njegove smrti kao niti mjesto gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci.Među brojnim poznatim osobama iz društvenog i političkog života u filmu je sudjelovao i Veljko Džakula. Tijekom Domovinskog rata Džakula je vršio dužnost Predsjednika Vlade SAO Krajine zapadne Slavonije. Potkraj rata bio je zarobljen ali i ubrzo amnestiran. On tvrdida ne zna tko je ubio dr. Ivana Šretera kao niti gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci.