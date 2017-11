Klub prijatelja Lokruma, Zeleni telefon Eko Fon i FB Club prijatelja Lokruma Dubrovnik, uputili su otvoreni Eko apel za Rezervat Lokrum na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, inspektorici za područje DNŽ, gđi Vesni Daničić:

Zašto još nije uklonjeno smeće na ponti od Portoča na Lokrumu unatoč upozorenjima građana i nas udruga prije 40 dana?….Poštovana gđa Daničić, Još 27.09.2017. uputili smo otvoreni eko apel za Rezervat Lokrum, odnosno skrenuli smo pažnju na hrpu raznog smeća na ponti od Portoča u Rezervatu Lokrum… Evo prošlo je gotovo 40 dana ali to smeće još uvijek stoji u što smo se uvjerili prošlu subotu … (fotogalerija u previtku)Zaljubljenici Lokruma se pitaju zajedno s nama kakvo je to ponašanje odgovornih prema prirodi jedinstvenog Rezervata Lokruma. Rezervat Lokrum – kao zaštićeno područje s posebnom florom i faunom, zaslužuje bolju i veću pažnju odgovornih institucija našto smo to nedavno skrenuli pažnju i Javnoj ustanovi za zaštićene prirodne vrijednosti DNŽ.Molimo Vas Vaše žurno očitovanje.

– Potomci nam neće nikada oprostiti pustošenje i grubosti prema nečemu što pripada ne samo nama nego i njima! – P. I. Čajkovski

Predsjednica Kluba prijatelja Lokruma:

Jadranka Šimunović