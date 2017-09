Dubrovački simfonijski orkestar najavljuje sljedeći koncert Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto u utorak, 19. rujna 2017. u atriju Kneževa dvora.

Orkestrom će po prvi put ravnati dirigent Marc Tardue, a kao solistica će nastupiti pijanistica Jasminka Stančul. Početak koncerta je u 21 sat, a na programu su Mozartov Klavirski koncert br. 9 u Es duru i Bizetova Simfonija u C duru. Dirigent Marc Tardue rođen je u SAD-u, a tijekom svoje karijere nagrađivan je brojnim prestižnim nagradama, kao što su nagrada Međunarodnog natjecanja CIEM ErnestAnsermet za dirigente te prestižna Swiss Prize. Bio je glazbeni direktor francuskog Ensemble Instrumental de Grenoble, švicarskog Orchestre Symphonique et Théâtre Lyrique de Bienn, portugalskog Orquestra Nacional do Porto, a gostovao je kod brojnih europskih orkestara i na brojnim festivalima. Francuska vlada nagradila je titulom Chevalier des Arts et Lettres za izvanredna umjetnička postignuća, Portugalsko ministarstvo kulture nagradom Medalha de Mérito Cultural, a Armensko ministarstvo kulture Gold Medal Diplomom za značajnan doprinos razvoju kulturnih odnosa između Njemačke i Armenije.Istaknuta pijanistica Jasminka Stančul nakon Akademije umjetnosti u Novom Sadu nastavila je svoje obrazovanje na Glazbenom konzervatoriju u Beču i Ženevi. Godine 1989. na međunarodnom pijanističkom natjecanju Beethoven u Beču osvojila je prvu nagradu nakon čega nastavlja živjeti i stvarati u Beču te blisko surađivati s Bečkim gudačkim kvartetom.Svirala je s Bečkom filharmonijom, orkestrom Mozarteum“ i Bruckner“ iz Linza, Pariškim simfonijskim orkestrom i brojnim drugim uglednim orkestrima te s cijenjenim dirigentima. Za Jasminku Stančul možemo slobodno reći da je miljenica dubrovačke publike. Njezine koncerte kritika je nazvala vrhuncem pijanizma, a nastupi s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na koncu ljeta postali su svojevrsna tradicija. Ulaznice za koncert su dostupne u gift shopu Dubravka na Pilama, u Luži, u agenciji Perla Adriatica na Pločama te jedan sat prije početka koncerta. Broj za informacije i rezervacije je 417 110 ili 091 613 7314. Popusti za građane mogu se ostvariti isključivo na blagajni Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Realizaciju Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto pomažu Grad Dubrovnik, Turistička zajednica Grada Dubrovnika, Zračna luka Dubrovnik, Valamar Riviera,Jadranski luksuzni hoteli, Hoteli Maestral, Austrijski kulturni forum te Nportal.