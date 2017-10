Privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić i privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Marko Miljanić primili su danas u radni posjet peteročlanu delegaciju iz japanskog Centra za razvoj i promociju japanskih otoka (Center for Research and Promotion of Japanese Islands).