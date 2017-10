Nakon ogromnog uspjeha diljem regije komedija ALTEATRA Sarajevo DAME BIRAJU rasprodala je dvorane u svim gradovima Hrvatske – samo u Splitu i Zagrebu igrala je više od 20 puta gdje je rasprodana tjednima ranije a lista čekanja za nove izvedbe je do sada nezapamćena.

Ovaj urnebesni kazališni hit koji obiluje plesnim točkama, izvrsnom glazbom i publiku nasmijava do suza nakon nastupa u svim večim gradovima Hrvatske nastupiti će I u Dubrovniku.

Dubrovačka publika uživati će u ovom hitu u nedjelju 19.11.2017. s početkom u 20 sati u Sportskoj dvorani u Gospinom polju.

Ni jedna predstava do sada nije pobrala ovakvo oduševljenje mahom ženske publike ali nisu rijetki ni pripadnici jačeg spola koji uživaju u urnebesnom humoru ove komedije koji se proteže od početka do kraja.

Riječ je o uprizorenju poznatog hita Full monty – Skidajte se do kraja – u kojoj igraju sedmorica veličanstvenih – trenutno najtraženijih sarajevskih glumaca.

Predstava govori o nezaposlenim mladićima koji u životu imaju višak slobodnog vremena, a kako bi to promijenili pronalaze oglas u novinama za stripere u jednom noćnom klubu. Mladići prihvate taj izazov i počnu mukotrpno vježbati sa trenericom, do vrhunca predstave kada se publika u kazalištu pretvara u publiku noćnog kluba.

Pored neprestano napete situacije koju nam predstava donosi i smijeha do suza u komičnim situacijama, poseban začin daju plesne točke. Vrhunac predstave je završna koreografija pred samo skidanja glumaca “do kraja“ na opće zadovoljstvo publike. Uzavrela atmosfera kakva se ne pamti u kazališnim dvoranama prati ovu ekipu gdje god nastupa a o popularnosti ove predstave u regiji govori i činjenica da je u dvije godine svoga postojanja odigrana više od 300 puta a dvorane su rasprodane i po mjesec dana ranije. Fenomen ove predstave je taj što se gleda više puta.

Predstava čiju režiju potpisuje poznati kazališni redatelj Admir Glamočak dobila je brojne nagrade na kazališnim festivalima diljem regije.

Igraju: Nancy Abdel Sakhi, Enes Salković, Emir Fejzić, Adnan Goro, Davor Sabo, Damir Kustura, Mirza Dervišić/Sanjin Arnautović / Scenografija i kostimografija: Lejla Hodžić.

Ulaznice za predstavu su u prodaji u sustavu EVENTIMA (sva fizička prodajna mjesta i online) i CROATIA TICKETSA.