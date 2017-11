Nakon ogromnog uspjeha diljem regije komedija ALTEATRA Sarajevo Dame biraju, uprizorena je i sinoć u Dubrovniku u dvorani Gospino polje.

Ovaj urnebesni kazališni hit koji obiluje plesnim točkama, izvrsnom glazbom i publiku nasmijava do suza oduševio je i dubrovačku publiku. Ni jedna predstava do sada nije pobrala ovakvo oduševljenje mahom ženske publike ali nisu rijetki ni pripadnici jačeg spola koji uživaju u urnebesnom humoru ove komedije koji se proteže od početka do kraja.

Napomenimo, riječ je o uprizorenju poznatog hita Full monty – Skidajte se do kraja – u kojoj igraju sedmorica veličanstvenih – trenutno najtraženijih sarajevskih glumaca. (Enes Salković, Emir Fejzić, Adnan Goro, Davor Sabo, Damir Kustura, Mirza Dervišić i Sanjin Arnautović)