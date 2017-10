„Za taj ugovor nisam znala. Znam koliko i vi, ono što sam pročitala u medijima.

Mislim da je ovo jedno od pitanja kojima bi se trebalo zabaviti saborsko povjerenstvo!“ rekla je predsjednica u Stonu. Možemo li se fidat u nju i povjeriti joj našu munčjelicu s onijem što je ostalo del’ resto od ove države ili je ovo kampanja!?

Gubimo li suverenitet!?

Ovo je defenitivno prekupna šteta za nas!Jerbo, svi znamo da nije pametno posuđivati solde od lihvara, jer ćete se tako samo uvaliti još dublje u probleme. Oni će vam jedini posuditi solde kad vas sve banke odbiju, upravo kao što će i lešinarski fondovi kupovati dug onih zemalja i korporacija koje nitko drugi više ne želi financirati. Mnogi pogrešno misle kako je razlika između bankara i lihvara u kamati, ili da je zapravo nema…!?

Jako falivaju!

Banke ulažu u poslove za koje procijene kako bi mogli uspjeti; ako banka misli kako dug nećete moći uredno vraćati, neće vam ga niti posuditi. Čuvaju svoju munčeljicu! Čuvaju svoje tezoro, a mi pušimo. Lihvari rade obrnuto – posuđuju samo onima za koje znaju kako neće moći servisirati dug, i kako bi se prisilno naplatili iz imovine, u mnogo većem iznosu nego što su uložili. To znači gubitak suvereniteta od one jadike što nam je ostalo.To je sva bit ‘lešinarskih fondova’, poput Knightheada, od kojeg Ramljak očekuje da će spasiti Agrokor.

Ovo je definitivni potop; why?

Goldman& Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley… to su gospodari Hrvatske; ne samo Hrvatske nego i svih postsocijalističkih zemalja uključivši i Grčku!Krivi i samoubilački potez uništavanja Hrvatske jeste uzimanje američke love samo zarad pariranja Ruskoj Federaciji. I čemu ta priča o tržištu, privatnom kapitalu i sličnim glupostima, kada Ameri…određuju što je tržište, i naravno samo za njihovu korist, a nikako za druge. Ako Rumunjska već može odgurnuti MMF i samostalno odlučivati da je potrebno svima povećati plaće, a to naravno izaziva bijes ‘fašističkog kapitala’ bez obzira što na svojoj teritoriji imaju američke rakete protiv Rusije.

Ukratko, cilj je zaraditi na nama, na ime duga koji nikad neće biti otplaćen i da se spriječi bilo kakva stečajna nagodba! Financijski špekulanti također pokušavaju kupiti vladajuće. Oni pridonose političkim kampanjama ljudi koji ne vjeruju u 9. poglavlje, ne žele restrukturiranje duga… To je posljednji dio slagalice.

Dok milijarderski fondovi useljavaju u zemlju, Hrvati iseljavaju. Talentirani ljudi napuštaju nas, urušava se baza poreznih obveznika. Zaključke o budućnosti Agrokora i Hrvatske nije teško izvući. No iz nekog razloga Plenkovićeva vlada vjerojatno na uljudnu zamolbu iz financijske oligarhije, smatra kako je bolje Agrokor prepustiti ‘Amerima nego Baćuškama!? Sad na finimentu ispada li kako je Predsjednica posljednja nada ove kriminalne enigme i mogućeg finalnog čerupanja Lijepe naše , oli čuva svoju munčjelicu!?

Hehehee… najvjerojatnije će sve finut na američkom sudu. Knighthead capital management je u gomili sranja od Konga, Puerto Rica, Argentine, Grčke, Alžira, Indije bok te pitaj; to su opasni igrači i to heb**ni, a imaju najbolje korporativne odvjetničke timove iz SAD-a, kad dođu naši dečki i cure, rodjaci iz DORH-a na arbitražu ima da ostanu i bez gaća…

Jadranka