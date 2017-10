Brojne radionice pripreme kako tradicionalnih, tako i modernih jela dio su bogatogprograma ovogodišnjeg Good Food Festivala.

Svoje prvo predstavljanje festivalskoj publici imat će certificirana veganska kuharica i stručnjakinja za zdravu prehranu Tereza Poljanić dvjema radionicama naziva Zdravo Tereza. Dubrovačka gastro stručnjakinja Jadranka Ničetić i Cordon Bleu slastičarka Lucija Tomašić održat će radionicu pripreme Manđarice – zaboravljenog kolača ovih krajeva. Prvi put će se na Good Food Festivalu predstaviti najuspješnija hrvatska gastro blogerica Maja Brekalo koja će održati dvije radionice pod nazivom Zdravo i fino s Majom. Mlada dubrovačka slastičarka Antonia Medo prezentirat će tradicionalne slastice otoka Visa na radionici pod nazivom Skok na Vis donoseći arome, mirise i okuse ovog prelijepog otoka. U programu Good Food Festivala ponovno sudjeluje i Udruga Škola iz Majkova dvjema radionicama – radionicom berbe maginja i kuhanja džema te radionicom o jestivom bilju. Neizostavna je i Udruga Deša koja organizira četiri radionice posvećene spravljanju Stonske torte, hrostula,Korčulanskih klašuna i prikala. Chefica Marina Žibert Ercegović vodit će posebnu radionicu za učenike TUŠ Dubrovnik pod nazivom Pasta i razgovor o hrani. Kulinarska kreativnost voditelja radionica u ovim će se prigodama susresti s kreativnošću posjetitelja festivala! Radionica pripremanja vegetarijanskog bruncha ili večere održat će se prvi dan festivala, u četvrtak 19. listopada, s početkom u 17 sati, u TIC – u Pile, a druga radionica samo dan poslije, u petak 20. listopada, u isto vrijeme i na istoj lokaciji, a bavit će se fermentacijom i novom super-hranom. Tereza trenutno živi u Aucklandu na Novom Zelandu. Autorica je bloga „Teresamisu“, dviju kuharica i istoimene emisije „Zdravo,Tereza!“ koja se emitira na najgledanijoj televizijskoj postaji Pop TV. Mlada kuharica poveznica je Hrvatske, Slovenije i Novog Zelanda, a trenutačno istražuje upravo dalmatinsku i dubrovačku kuhinju.Dubrovkinje gastro stručnjakinja Jadranka Ničetić i Cordon Bleu slastičarka Lucija Tomašić održat će radionicu pripreme zaboravljenog dubrovačkog kolača Manđarice koja će se održati u petak, 20 listopada s početkom u 11 sati u TIC – u Pile. To je stari kolač kojega su uprijašnja vremena dubrovačke gospođe često i rado spravljale, a njegova posebnost je rižino brašno koje se uz dodatak vode od ružica radi u kalupu za puding. Riža za slatkiše mljela se posebnim malim kućnim žrvnjem. To je kolač koji spominje Josip Bersa u „Dubrovačkim slikama i prilikama“, a pisani trag o njemu ostavio nam je i povjesničar umjetnosti Cvito Fisković. Ova radionica donosi Dubrovnik s okusom prošlosti!

Svoje prvo predstavljanje festivalskoj publici također će imati i Maja Brekalo koja će održati dvije radionice pod nazivom Zdravo i fino s Majom u subotu 21. listopada i nedjelju 22. listopada,obje s početkom u 11 sati u TIC – u Pile. Autorica bloga Delicious and Healthy by Maya i naša najuspješnija gastro blogerica Maja Brekalo, koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi iz cijelog svijeta, svakodnevno svojim jednostavnim, a zdravim receptima motivira i inspirira druge da se hrane bolje i ukusnije. Maja će na radionicama pripremati slasni chia puding, čokoladnu granolu i mousse, salatu od quinoe i još ponešto.Mlada dubrovačka slastičarka Antonia Medo koja je posao u uredu zamijenila profesionalnim pripremanjem slastica, održat će prezentaciju tradicionalnih viških kolača u nedjelju, 22. listopada u 11 sati u TIC – u Pile. Antonia je provela ljeto u slastičarni Cukarna Visu odakle se vratila puna novih recepata, iskustava i znanja. Ovom prilikom kušat će se viški hib i viški cviti, a pravit će se i pita od rogača s marmeladom od smokava – sve će to biti zamamni mirisi, arome i okusi Visa!U suradnji s Udrugom za očuvanje sela, baštine i lijepih običaja „Škola Majkovi, drugu godinu za redom Good Food Festival je obogaćen radionicama koja će se održati u selu Majkovi u Dubrovačkom primorju. U subotu, 21. listopada na rasporedu je berba maginja ili planike, vrlo rasprostranjenog zimzelenog grma ili malog stabla, koje raste u mediteranskom pojasu, u Hrvatskoj od Istre do Dalmacije i otoka. Riječ je o zaboravljenom voću, no vrlo korisnom i ljekovitom, od kojeg se pravi marmelada, džem, sokovi, liker, vino i peče rakija. Udruga Škola -Majkovi organizira berbu maginja, nakon čega će se kuhati marmelada. Nakon radionice berbe maginja, u nedjelju, 22. listopada održat će se radionica sakupljanja jestivog bilja koje raste po primorskim brdima i čija konzumacija postaje sve popularnija. Nakon obje radionice, sudionici će moći uživati u objedu na seoskom imanju obitelji Kraljević.Humanitarna udruga Deša i ove je godine pripremila seriju zanimljivih radionica uz Good Foodfestival, na kojima će vrijedne članice udruge naučiti sve prisutne kako se priprema stonska torta,hrostule, korčulanski klašuni i prikle. Riječ je o slasticama koje uveličavaju dubrovačke trpeze već stoljećima, a radionice su namijenjene svima koji žele biti čuvari ove nematerijalne i ukusnebaštine naših krajeva. Radionica Stonske torte na programu je prvi dan festivala, u četvrtak, s početkom u 10 sati, a sljedeći dan će se spravljati hrostule. Dan poslije, u subotu 21. listopada,spravljat će se korčulanski klašuni te posljednjeg dana festivala, u nedjelju 22. listopada prikle -sve u istom terminu, u 10 sati, te na istoj lokaciji – u prostorima Deše u Lazaretima.Posebna radionica pod nazivom „Pasta i razgovori o hrani“ koju će voditi Marina Žibert Ercegović, namijenjena je isključivo učenicima Turističko – ugostiteljske škole Dubrovnik. To je škola koja je obrazovala mnoge generacije dubrovačkih turističkih djelatnika te i dalje nastavlja vrijedno pripremati mlade snage turizma. Tko im bolje može prenijeti znanje nego vrsna chefica Marina Žibert Ercegović koja je dio ovog festivala od samog početka. Radionica će se održati prvog dana festivala, u četvrtak, s početkom u 11 sati u TIC – u Pile.