Hrvatska televizija (HRT – HTV) na svojim će četirima televizijskim programima za božićne i novogodišnje blagdane emitirati brojne prigodne sadržaje.

Gledatelje među ostalim očekuju božićno i novogodišnje izdanje popularne zabavno-glazbene emisije A-strana, novogodišnji kviz s Joškom Lokasom te vrijednim nagradama za najuspješnije, program za doček nove godine s Miroslavom Škorom u kojemu će se birati pjesma s kojom će gledatelji dočekati Novu godinu, a na rasporedu je i posebno izdanje nove humoristične serije ‘Ko te šiša, hrvatski igrani film Sve najbolje, ciklus filmova o Harryju Potteru koji počinje s emitiranjem tijekom predstojećih blagdana te izbor najboljih povijesnih klasika koji će se prikazivati na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1). Ciklus animiranih i dječjih filmova te prigodnih blagdanskih filmova tijekom predstojećih tjedana na rasporedu je na Drugome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 2), a filmski maraton s čak stotinu vrhunskih filmskih naslova od 23. prosinca do 7. siječnja i ove godine tradicionalno priprema Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3).

Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1)

Na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) na Badnjak u 20.10, nakon tradicionalne božićne čestitke kardinala Josipa Bozanića koju će prenijeti uime Hrvatske biskupske konferencije (HNK), na rasporedu je veliki igrani filmski klasik, povijesni spektakl i dobitnik čak devet Oscara – Ben Hur. U 23.57 slijedi uključenje u izravan prijenos mise polnoćke iz Rijeke, a urednik je i komentator prijenosa Dragutin Siladi.

Na Božić, nakon prijenosa mise iz Zagreba u 9.50, koju će komentirati Neno Kužina, gledatelje u 11.55 očekuje obraćanje i apostolski blagoslov pape Franje s Trga svetoga Petra u Vatikanu – Urbi et orbi. U 13.00 prigodan će ugođaj donijeti Zbor Hrvatske radiotelevizije svojim božićnim koncertom. U 13.25 na rasporedu je još jedan izniman filmski spektakl koji prikazuje Mojsijev život i svjedočanstvo – Deset zapovjedi s Charltonom Hestonom, Yulom Brynnerom i Anne Baxter u glavnim ulogama. Impresivni statisti, scenografija i za ono doba neviđeni specijalni efekti pridonose spektakularnosti filma koji je bio nominiran za Oscara u sedam kategorija, a dobio ga je za najbolje vizualne efekte.

U 17.35 malo humora donosi božićno izdanje nove humoristične serije ’Ko te šiša snimljene u proizvodnji tvrtke Plavi film za Hrvatsku radioteleviziju.

Radnja je smještena u zagrebačku četvrt Donji grad, a na središnjemu su trgu te četvrti smještena dva frizerska salona, muški i ženski, te stara gostionica koja je s vremenom postala kafić i kvartovsko okupljalište. Osnovna je tema televizijske serije neprestana borba za prestiž između vlasnika frizerskih salona Žigmunda Štingla i Božice Režek.

U 20.05 bit će prikazan hrvatski igrani film Sve najbolje. U božićno vrijeme, kad svatko svakomu želi sve najbolje, prepleću se sudbine usamljene slastičarke Verice (Ksenija Marinković) koja je davno odustala od traženja onoga pravog, svjetski uspješne operne pjevačice Brankice (Renata Pokupić) razočarane u ljubav i karizmatičnoga baritona Martina (Ozren Grabarić), koji se oporavlja od bračnoga brodoloma. Da bi sve bilo što manje jednostavno, u priču se upleću i slatkorječivi soboslikar (Goran Navojec), koji je po zavodničkim vještinama dorastao Don Giovanniju, dvije medicinske sestre (Ksenija Pajić i Dora Fišter Toš) koje pokušavaju razumjeti kako funkcionira muški mozak te jedan poljoprivrednik (Bogdan Diklić) vrlo neobičnih talenata. Malo je vjerojatno da u tome prepletanju veliku ulogu mogu imati i skupina žohara, medenjaci i jedna operna arija, ali u ovoj je pripovijesti upravo tako. Scenarij i režiju potpisuje Snježana Tribuson, a film je snimljen u koprodukciji Hrvatske radiotelevizije i Kinorame.

U 21.50 na rasporedu je dokumentarni film Đoka, autorice Zrinke Krešo. Đokino je pravo ime Jozo Radoš. Iz Tomislavgrada je, točnije, iz sela Seonica. Rođen je četiri mjeseca nakon što mu je otac umro. Majka je ostala sama s troje djece. Bili su siromašna obitelj. Maleni Đoka gotovo da i nije imao igračaka. Svega je bio željan, stoga se zavjetovao da će, kad odraste, pomagati siromašnima. I zaista to čini u okviru udruge Kap ljubavi. Sve ga starice u duvanjskome kraju poznaju. Đoka će za njih uvijek naći vremena, porazgovarati s njima, donijeti im hranu i lijekove. Đoki nije problem srušiti nečiju kuću, trošnu i neprimjerenu za osobe s invalidnošću. On je ne obnavlja, nego sravni sa zemljom, a zatim sagradi novu, lijepu kuću jer prema njegovu mišljenju nitko ne zaslužuje nositi stigmu siromaštva cijeli život. Isto tako, nitko ne zaslužuje da mu se zbog toga što je siromašan stalno daruju stare, iznošene stvari. Đoka pokušava opravdati svoj životni poziv i poziv od Boga, a njemu samom ništa ne treba osim kore kruha i kutije cigareta.

U nešto kasnijemu terminu od 23.17 na rasporedu je ljubavni film Svi kažu volim te. Prvi je to, i zasad jedini, posve neočekivani mjuzikl u opusu Woodyja Allena, rađen po uzoru na klasične hollywoodske mjuzikle nastajale između tridesetih i pedesetih godina. Uz Woodyja Allena u glumačkoj se ekipi nalazi niz velikih imena kao što su Julia Roberts, Edward Norton, Drew Barrymore, Goldie Hawn, Tim Roth i Natalie Portman.

Film Svi kažu volim te nominiran je za Zlatni globus u kategoriji najboljega filma te za Europsku filmsku nagradu u međunarodnoj izvaneuropskoj konkurenciji.

Na blagdan svetoga Stjepana pred male će ekrane cijele obitelji zasigurno okupiti film Vladimira Tadeja Družba Pere Kvržice koji će biti prikazan u 12.23 te pustolovni film Hatari! koji ima i elemente egzotične drame uz mnogo uzbudljivih akcijskih prizora. Uz izvanredne prizore lova divljih životinja, film osvaja prelijepim ambijentom s autentičnim lokacijama u Tanzaniji u istočnoj Africi, izvrsnom glazbom Henryja Mancinija, koji je za potrebe filma skladao svoj slavni Baby Elephant Walk, te sjajnom glumačkom postavom koju predvodi John Wayne.

Bogat zabavni program gledatelje očekuje i u novogodišnjoj noći. U 20.05 na rasporedu je novogodišnji kviz s voditeljem Joškom Lokasom. Natjecatelji će se moći javljati u emisiju uživo, odgovarati na pitanja o povijesti Hrvatske radiotelevizije, omiljenim emisijama, filmovima i serijama, sportskim događajima, televizijskim licima i poznatim radijskim glasovima koji su obilježili gotovo stoljetnu povijest javnoga medijskog servisa, a najuspješniji će imati prigodu osvojiti i vrijedne nagrade.

Za ludi doček Nove godine najvažnije je dobro društvo. Uz domaćine kakvi su Ivan Vukušić i Duško Ćurlić gledateljima to jamčimo u novogodišnjemu izdanju popularne HRT-ove zabavno-glazbene emisije A-strana koja je na rasporedu u 20.38. A voditelji će novu 2018. dočekati uz svoje dame Barbaru Kolar i Ivu Šulentić te drage goste: Giuliana, Petra Grašu, Danijelu Martinović, Severinu, Marka Tolju, Terezu Kesoviju, Gabi Novak, Dragu Diklića, Soul Fingerse, Vatru, Borisa Novkovića te Nenu Belana i Fiumense. Kao i na svakome novogodišnjem tulumu, uvijek se pojavi problem u vezi s tim tko je zadužen za odabir glazbe. Netko bi nešto sporo, netko dobre stare hitove, netko samo ljubavne, a netko bi samo plesao cijelu noć. Upravo zato A-strana nudi sve to.

Nakon A-strane, od 22.45 slijedi novogodišnja emisija Pljesak, molim. Domaćin je toga spektakla u kojemu se bira pjesma s kojojom će gledatelji dočekati Novu godinu Miroslav Škoro, a u strogome, ali pravednome ocjenjivačkom sudu sjedit će Zlatan Zuhrić Zuhra kao estradni menadžer Ratko Mulj, Enis Bešlagić kao učitelj harmonike i predstavnik dijaspore i Mila Elegović kao balerina u mirovini.

Meštar ceremonije bit će Davor Gobac, a nepoznati, no ipak donekle talentirani kandidati su Lana Jurčević, glazbeni sastav Vigor, Jasmin Stavros, Pravila igre, klapa Intrade, Kićo Slabinac, Mate Bulić, Lidija Bačić, Tonči Huljić, Zorica Kondža, Mladen Grdović, Milo Hrnić i brojni drugi. Riječ je o parodiji na emisije za otkrivanje talenata uz koju će gledatelji nasmijani, veseli i raspjevani uz Hrvatsku radioteleviziju ući u novu 2018. godinu. Urednica je Uršula Tolj.

Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2)

Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2) na Badnji dan nudi mnoštvo igranih i dokumentarnih filmova koji će oko malih ekrana okupiti i male i velike. U 13.45 na rasporedu je obiteljska melodrama Hatchiko, priča o psu. Na povratku kući sveučilišni profesor Parker Wilson, kojega tumači Richard Gere, na željezničkoj postaji ugleda napušteno štene pasmine akita. Kad na pitanje je li psića možda tko izgubio od šefa postaje Carla dobije niječan odgovor, Parker životinju privremeno odluči odnijeti kući, vjerujući da će se Carlu uskoro javiti pravi vlasnik. Dok se ni njegovoj supruzi Cate ni kćeri Andy pretjerano ne sviđa ideja o psu u kući, Parkeru se umiljato štene izrazito sviđa. Kad počne intenzivno skrbiti o novome ljubimcu, kojemu prema savjetu kolege Kena dâ ime Hachi, Parker će s njim početi razvijati neobičnu i vrlo čvrstu vezu. Hachi će se s vremenom toliko vezati uz Parkera da će ga svakodnevno pri odlasku na posao početi pratiti na željezničku postaju te ga ondje i dočekivati na povratku. Jednoga se dana međutim zbog kobnoga srčanog udara Parker neće vratiti s posla.

U 15.50 gledatelji mogu pogledati dokumentarni film Četiri dana u prosincu autora Željka Sarića. Na zagrebačkome Kaptolu, na trećoj klupi lijevo ispod katedrale već nekoliko godina na otvorenome živi naš sugrađanin Vid Igrec. Prihod ostvaruje brinući se za drvena kolica za prijevoz povrća na susjednoj tržnici Dolac, na kojima često i prenoći. Uzdržava nekoliko mačaka koje mu prave društvo. Ispred njega, kao kroničara tih prosinačkih dana 2003. godine, svakodnevno se odvija božićni program koji počinje rock-koncertom Prljavoga kazališta, u organizaciji Caritasa i Grada Zagreba, za pomoć siromašnim sugrađanima. Sutradan je na Kaptolu podjela božićnih paketa uz nazočnost gradskih čelnika, kao i polnoćka u katedrali koja se preko razglasa prenosi kaptolskim trgom. Nedaleko od gradske klupe na kojoj Vid noći izgrađene su kulise Betlehema i žive jaslice gdje borave domaće životinje i ondje se svakodnevno odvija predstava Udruge liječenih alkoholičara.

Kostimirani glumci amateri pod svjetlom baklja igraju religijske scene Josipa i Marije u potrazi za toplim utočištem, dok Vid, pokriven na svojim drvenim kolicima, leži i puši cigaretu i svakodnevno osluškuje predstavu.

U 16.50 slijedi još jedan prigodan dokumentarac autorice Andree Ćakić, naslovljen Anđeli. Oni podižu naša srca i daju nam krila, priznaju ih sve religije, a prema židovskoj tradiciji svatko od nas ima ih čak 11 tisuća. To su anđeli, mali nebeski glasnici i naša veza s Bogom, nježna krilata bića koja nas čuvaju i vole bez prosuđivanja. Svatko ih doživljava drukčije: neki kao zlaćane kugle, drugi kao svjetlosne obrise, neki kao razigrana zlatokrila stvorenja puna ljubavi i radosti. O svojemu doživljaju tih nebeskih čuvara naše sreće govore nam pjesnikinja i astrologinja Zdenka Andrijić, profesorica književnosti i autorica Anđeoskih kartica Ljiljana Lež-Drnjević, redatelj hit-predstave Kraljevna na zrnu graška Damir Zlatar Frey te djeca iz vrtića Blažena Hosana. To je film o ljubavi, sreći i dobroti, o onome što anđeli uistinu i jesu.

U 17.20 gledatelje očekuje snimka tradicionalnoga koncerta Tiha noć u Vukovaru, a u 19.30 božićno izdanje Garaže u kojoj gostuje glazbeni sastav Fides.

U 21.00 na rasporedu je romantična komedija Ja u ljubav vjerujem s Hughom Grantom i Julijom Roberts u naslovnim ulogama. Film je bio nominiran za Zlatni satelit za najboljega sporednog glumca, najbolju glumicu i najbolju filmsku komediju. U istim je kategorijama bio nominiran i za Zlatni globus, za najbolji film Europske filmske nagrade, dobio je BAFTA-u za najbolji film prema glasovima publike, a uz brojne druge nagrade dobio je i nagradu Empire Award u kategorijama najboljega filma, najboljega redatelja i najboljega glumca. Nagradu British Comedy Award dobio je za najbolji film, a na ceremoniji Brit Awards nagrađen je za najbolju glazbu.

Na Božić u 9.30 Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2) donosi pravu poslasticu za mališane, ali i njihove roditelje – animirani film Izbavitelji u proizvodnji glasovitoga studija Pixar i tvrtke Disney. Film je nagrađen dvama Oscarima, a za još je dva bio nominiran. Ostvario je sjajnu zaradu u svjetskim kinima i bio je jedan od najvećih hitova. Za one koji su zaduženi za pripremu blagdanskoga stola dobre ideje donose Veličanstveni kolači Fione Cairns u 13.50 te Najdraža jela Mary Berry u 14.37.

U 15.12 obiteljsku zabavu donosi dokumentarni film Lampice, lampice svijetle cijelu noć. Gledatelji će moći vidjeti kako se četiri obitelji poznate po napadnim božićnim ukrasima međusobno nadmeću ukrašavajući domove ne bi li osvojile glavnu novčanu nagradu.

Obitelji će ukrasiti svoje prostorije, zidove, krovove i vrtove koječime, od divovskih ukrasa na napuhavanje, do mehaničkih aranžmana, naprednih računalnih animacija i sinkroniziranih programa osvjetljenja, a sve kako bi zadivile stručni ocjenjivački sud. Kriteriji koji se uzimaju u obzir jesu primjena lampica, božićni duh i cjelokupni dizajn, a sudci će čak i susjede zamoliti da im pomognu donijeti odluku i utvrditi tko će biti proglašen pobjednikom božićnih lampica i odnijeti novčanu nagradu.

U 16.00 na rasporedu je animirani film Milana Blažekovića Čudesna šuma. Jednoga dana u šumi ispod čarobnoga hrasta zaspi slikar Paleta. Kad se probudi, shvati kako je od hrasta dobio dar da se može sporazumijevati sa životinjama i kistom stvarati čarolije. Šumom inače vlada zli Kaktus Car, kojega brine slikarov dolazak jer će, prema proročanstvu, čovjek dokrajčiti vlast kaktusa. Zato šalje dvorskoga čarobnjaka Štapića da dovede slikara. Štapić se međutim okreće protiv zloga Kaktusa Cara i pridružuje družini koja skriva slikara. Shvativši da ga je i Štapić izdao, Kaktus Car odluči uništiti šumu ako se slikar ne preda. Međutim, slikarov čarobni kist sprečava sve pokušaje uništavanja šume. Slikar u razgovoru sa životinjama shvati da je Kaktus Car zao jer nikad nije procvjetao. Družina uspijeva ući u Kaktusov dvorac i dati mu čarobni napitak od kojega je procvjetao i postao dobar. Slikar napušta šumu u kojoj ponovno vladaju sreća i pjesma.

U 20.05 dobru glazbu u domove gledatelja donijet će snimka koncerta Olivera Dragojevića iz pariške Olympije.

U 21.45 na rasporedu je fantastična obiteljska komedija Dadilja McPhee. Gospodin Brown (Colin Firth) već je očajan jer ne može svladati svoje sedmero djece, koja su postala nemoguća otkad im je umrla majka. Mora se što prije oženiti i radi njih i zbog toga što mu je bogata teta Adelaide (Angela Lansbury) za to dala rok od samo mjesec dana, a u protivnome mu neće dati novac. Gospodin Brown ostat će bez kuće, a djeca će završiti u sirotištu. Djeca ne znaju u kakvoj se situaciji otac nalazi, nego na umu imaju samo da su u svim pričama maćehe zle i okrutne, stoga čine sve kako bi oca omela u ženidbi. Svojim nepodopštinama otjeraju i svaku dadilju koju otac nađe. U potrazi za rješenjem gospodin Brown začuje neobičan glas koji ga upućuje da potraži dadilju McPhee (Emma Thompson). Brown ne zna ni odakle taj glas ni kako će pronaći dadilju McPhee, dok se ona sama jedne večeri ne pojavi na vratima. Film je osvojio više nagrada: na Heartlandskome festivalu nagradu Truly Moving Picture, na festivalu u New Yorku srebrne medalje za režiju, produkciju i scenografiju, nominaciju za Satellite i Young Artist Award za najbolji film za mlade i mladu glumačku ekipu.

Na blagdan svetoga Stjepana, ljubitelji sporta moći će uživati u prijenosu izbora sportaša godine koji je na rasporedu u 12.00 te u prijenosu malonogometnoga turnira Četiri kafića s početkom u 18.25.

Mališane će zasigurno oduševiti animirani film Čudovišta iz ormara koji na blagdan svetoga Stjepana mogu pogledati u 16.50. Čudovišta iz ormara dolaze iz slavne tvrtke Pixar Animation Studios. Film je postigao golem uspjeh u cijelome svijetu, a i kritika ga je izrazito dobro prihvatila. Riječ je o veoma duhovitome, simpatičnome i originalnom filmu izrazito smiješnih i simpatičnih likova koji utjelovljuju noćne strahove. Film je sinkroniziran na hrvatski jezik.

U 20.00 na rasporedu je izravan prijenos već tradicionalnoga koncerta Božić u Ciboni, a u 21.55 obiteljski film Povratak čudesne dadilje, nastavak hit-filma Dadilja McPhee, o dadilji nadnaravnih sposobnosti.

Na Silvestrovo u 17.35 najmlađe će razveseliti hrvatski film uz kojega su odrastale generacije – Vlak u snijegu.

U 20.05 slijedi prvi iz superpopularne serije filmova o malome čarobnjaku – Harry Potter i kamen mudraca. U 22.40 gledatelje će zabaviti hit-komedija Seks i grad, nastala prema istoimenoj popularnoj televizijskoj seriji.

U 1.05 slijedi Štemer 2, nastavak uspješne akcijske komedije, parodije na filmove o superherojima, a u 2.45 na rasporedu je film Nestali u 60 sekundi – suvremeni klasik akcijskoga žanra s Angelinom Jolie i Nicholasom Cageom u glavnim ulogama. Film odlikuju raskošna produkcija te uzbudljive scene potjera.

Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3)

Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) tradicionalno tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana gledatelje časti filmskim maratonom. U njemu će od subote 23. prosinca do nedjelje 7. siječnja biti prikazani brojni vrijedni filmovi različitih datuma proizvodnje – od davnih klasika pa do najnovijih filmova, a gledatelje očekuje više od stotinu različitih filmova. Kao i uvijek, božićni program u znaku je klasika prigodne tematike, pa će tako gledatelji na Božić u 10.00 moći pogledati klasik Johna Forda Donovanov greben s Johnom Wayneom i Leejem Marvinom u glavnim ulogama te raskošni religijski spektakl Znak poganina u 20.05 i neodoljivi Bijeli Božić u 23.30.

Bit će tu i brojnih evergreena, poput Sabrine s Humphreyjem Bogartom, Williamom Holdenom i Audrey Hepburn u glavnim ulogama koji je na rasporedu na Božić u 11.45, legendarnoga vesterna Shane u 21.35 i urnebesne komedije Što te tata pušta samu? s Barbrom Streisand i Ryanom O’Nealom u 16.10.

Na Staru godinu i Novu godinu gledatelje očekuje glazbeni vestern Svi za El Dorado s Clintom Eastwodom u 15.00, Arthur s Dudleyjem Mooreom u 13.25 te sjajan koncert glazbenoga sastava Duran Duran u režiji velikoga Davida Lyncha u 21.35.

U Novu godinu gledatelji će ući s kultnim filmom Jima Jarmuscha Pod udarom zakona koji će biti prikazan u 23.30, a prvi put nakon više desetljeća bit će prikazan klasik Johna Carpentera Noć vještica s početkom u 1.15.

Na Novu godinu Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) prikazat će za mnoge najatraktivniji hrvatski film uopće – H-8. Navečer je na rasporedu originalno izdanje Dobroga posla u Italiji s Michaelom Caineom u glavnoj ulozi. Na blagdan svetih triju kraljeva bit će prikazan neodoljiv Praznik u Rimu s Gregoryjem Peckom i Audrey Hepburn.

Uz dobre filmove, u vrijeme blagdana bit će prikazane i redovite strane serije, a neće izostati ni prigodnih glazbenih emisija. Na Badnjak će gledatelji Trećega programa Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) moći uživati uz božićni koncert Zbora Hrvatske radiotelevizije u 20.05, na Božić uz tradicionalni svečani božićni koncert u Bjelovaru u 18.25, a u iščekivanju Nove godine gledatelje očekuje izravni prijenos silverstarskoga koncerta Berlinske filharmonije u 17.30 te novogodišnji koncert klasične glazbe pod ravnanjem Herberta Von Karajana u 20.15.

Ali to nije sve! Gari Kasparov uskoro će odigrati tradicionalnu šahovsku simultanku u Zagrebu protiv poznatih osoba iz političkoga, sportskoga i kulturnoga života. Taj zanimljivi događaj u izravnome prijenosu na Trećemu programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) gledatelje očekuje u petak 29. prosinca u 18.00.

Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)

Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4) u svojim će informativnim emisijama pratiti obilježavanje i proslavu Božića diljem Lijepe Naše, a prenosit će i ugođaj dočeka 2018. godine. Uz informativne emisije bit će prikazane i brojne prigodne emisije i dokumentarni filmovi.

Na Badnjak će u 13.10 biti prikazana emisija pučke i predajne kulture Položaji, betlemaši i kralji. Na Božić u 7.05 na rasporedu je dokumentarni film Duša mira: Fra Aleksa Benigar – sluga Božji, u 11.10 dokumentarni film Jaslice za Vukovar, a u 13.05 Hodočasnik u Rim. Na Silvestrovo u 13.10 gledatelji će moći pogledati dokumentarni film Milenijski Šime.

Sve programske sadržaje Hrvatske televizije (HRT – HTV) bit će moguće pratiti i putem mobilnih uređaja, tableta i računala s pomoću multimedijske usluge HRTi, a podrobnije podatke o božićnome i novogodišnjemu programu Hrvatske radiotelevizije možete doznati na mrežnim stranicama raspored.hrt.hr.

