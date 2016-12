Bjegunke sinoć oduševile HNK Split

Komedija “Bjegunke” u režiji Nenni Delmestre sinoć je oduševila publiku u HNK Split! 450 posjetitelja je s oduševljenjem pogledalo izvedbu prvakinja hrvatskog glumišta – Milke Podrug Kokotović i Ksenije Prohaske.



Tekst francuskih autora Pierra Palmadea i Christophea Duthurona prati dvije junakinje koje bježe iz svojih domova u potrazi za avanturom a dubrovačka publika će ponovno imati priliku pogledati neku od repriznih izvedbi u nadolazećim mjesecima.

Večeras, 28. prosinca u Kazalištu Marina Držića možete od 20 h poslušati koncert kantautora Matije Habijaneca alias “The Marshmallow Notebooks”. Na koncertu u dubrovačkom teatru The Marshmallow Notebooks će izvesti skladbe s eponimne ploče i neke starije pjesme. Publika će ovom prilikom čuti i dio materijala s nadolazećih izdanja među kojima su Destruction LP i The Last Tourist in Town EP.

Rezervacije ulaznica po cijeni od 25kn moguća je na tel. (020) 321 088 i na e-mail: blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr