Moljenjem krunice ulazimo u Marijinu školu života

Vjernici su do posljednjeg mjesta ispunili crkvu na Nuncijati u Dubrovniku na proslavi blagdana Gospe od Ružarija, 7. listopada, a predvoditelj slavlja dubrovački biskup mons. Mate Uzinić na misi je blagoslovio nova zvona.

Riječ je o dva nova zvona koja su uz jedno postojeće postavljena u novu kamenu preslicu od bračkog kamena. Zvona su elektrificirana te će sada zvoniti Ave Mariju dajući jedan kršćanski štih ovome dijelu naše župe, kazao je župnik fr. Mihael Mario Tolj. Uz zvona je izgrađen i gromobran za crkvu, a sve je donirala gđa Pavica Šperk Šundrica koja tako nastavlja tradiciju svoje obitelji koja se brinula za ovu crkvu, na čemu su joj zahvalili i biskup i župnik.

Mjeseci svibanj i listopad posvećeni su Blaženoj Djevici Mariji, oba imaju jake Marijine blagdane, a u tim mjesecima se posebice moli krunica. Biskup je u propovijedi pozvao vjernike da promotre Mariju, koju već poznaju i časte kao kraljicu i majku, pod vidom učiteljice i uzora.

Govoreći o Mariji kao učiteljici biskup Uzinić je kazao: „Krunica nije ništa drugo nego naš svakodnevni odlazak u Marijinu školu kako bismo zajedno s Marijom, promatrajući njezin odnos prema Isusu Kristu, promišljali o svom odnosu prema Isusu Kristu i od Marije učili kako se odnositi prema njemu, te od njega učiti kako se odnositi prema drugima“. Dodao je da danas kad slavimo blagdan Gospe od Ružarija (krunice) pozvani smo ponovno uvesti krunicu u naš kršćanski život i u naše obitelji.

Nije dovoljno od Marije učiti treba je pokušati promatrati i kao jednu od nas, a ne samo kroz slike koje nas nadilaze, nastavio je biskup. Marija je model Crkve, naučava Drugi vatikanski sabor, a model može biti jer je jedna od nas. Iz evanđeoskog ulomka biskup je izdvojio trenutak kada Marija u svojoj nutrini na anđelovo navještenje ne odgovara „neću“ nego tek pita kako će to biti.

Svi mi znamo kakvi trebamo u životu biti, aktualizirao je dubrovački biskup taj trenutak kroz primjere, ali često ne znamo kako to napraviti, postavljamo si pitanja kako ćemo to učiniti jer posumnjamo u svoju sposobnost da to izvedemo, osobito u nekim važnim trenucima. To se dogodilo i Mariji. Onda je čula odgovor koji je za nju bio, ali je i za sve nas, prosvjetljenje: nisi ti ona koje treba nešto učiniti nego se samo trebaš staviti na raspolaganje Božjoj volji. Duh Sveti sići će na te. Duh Sveti sići će na nas, dodao je biskup, u svim našim strahovima. Podsjetio je kako se izraz „ne boj se“, u Bibliji pojavljuje 366 puta, može se reći za svaki dan u godini. Ne boj se, ako se Bogu staviš na raspolaganje Bog će učiniti što je potrebno i tako ti omogućiti da ispuniš svoje poslanje u svijetu i vremenu. Marija je pristala i po tom je nama učiteljica, ali i naša majka i naša kraljica.

Zato je važno da je pratimo, zajedno s njom promišljamo, pretresamo stvari koje ne razumijemo u svom srcu, iz dana u dan bolje upoznajemo Boga i svoju ulogu u povijesti spasenja, a molitva krunica i Marijin primjer nam u tome mogu pomoći, zaključio je biskup Uzinić.

Prije mise moljena je krunica nakon koje su svi nazočni izmolili Molbenicu Kraljici svete krunice koja se moli na ovaj blagdan. Liturgijsko pjevanje predvodio je Mješoviti župni zbor župe sv. Križa-Gruž pod vodstvom prof. Marije Brčić.

Zajednica vjernika u naselju na Nuncijati na čelu s članom župnog pastoralnog vijeća Stijepom Pavlovićem bila je na različite načine aktivna u uređenju ove crkve, na čemu im je župnik na kraju zahvalio.

Angelina Tadić