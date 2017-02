U utorak, 14.veljače 2017., na Valentinovo, u Kazalištu Marina Držića, s početkom u 19:00 sati, kao poklon Turističke zajednice grada Dubrovnika svima koji se osjećaju zaljubljenima, održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, uz gostujućeg britanskog dirigenta Colin Metters, dirigenta Đela Jusića, te stihove akademika Luka Paljetka.

Ulaz je gratis, uz prethodnu rezervaciju mjesta na blagajni Kazališta.

Program Koncerta za Valentinovo Dubrovačkog simfonijskog orkestra:

Colin Metters, dirigent / conductor

Đelo Jusić, dirigent / conductor

Luko Paljetak, stihovi / verses

P. Mascagni Cavaleria rusticana, Intermezzo

N. Rota Kum, suita iz filma 3′ / The Godfather

J. Horner Muzika iz filma ‘Titanik’ / Music from Titanic

P.I. Čajkovski Valcer, iz serenade za gudače / Waltz from serenade for strings

B. Britten Sentimental sarabande, from simple symphony

Đ. Jusić La musica di note

Đ. Jusić Život je lijep, iz mjuzikla Dundo Maroje

trad Greensleeves, arr. C. Davis

A.C. Jobim Girl from Ipanema

A. Piazzolla Libertango

Slobodan ulaz uz rezervaciju mjesta na blagajni KMD-a:

telefon za rezervacije: +385 20 321 088

e-mail: blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr

Sandra Milovčević

Koordinator Odjela za komunikacijske taktike

Turistička zajednica grada Dubrovnikawww.tzdubrovnik.hr