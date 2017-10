Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA nastavlja s održavanjem besplatnih radionica, a idućeg tjedna na rasporedu su dvije besplatne radionice iz osnova informatike kojima je cilj polaznicima olakšati uredsko poslovanje.

Više informacija o radionicama u nastavku teksta.

Ne snalazite se na internetu i smatrate to svojom slabijom stranom? Za Vas smo

organizirali dvije radionice iz osnova informatike, u svrhu lakšeg uredskoga poslovanja.

Radionice će se održati 13. i 14 listopada 2017. godine u prostorijama DURA-e, na

adresi Branitelja Dubrovnika 15, 20 000 Dubrovnik.

1. Radionica „Vaša tvrtka kroz informatiku

Cilj radionice je pokazati kako informatiku (is)koristiti za unaprjeđenje vlastitog

poslovanja. Informatika i informacijske tehnologije su postale nezaobilazan dio naše

svakodnevice, pa tako i poduzetništva – poduzetnika koji jesu i oni koji žele to biti. Ova radionica će kroz praktični dio približiti polaznicima osnovna znanja. Naučiti ćete kako pristupiti svojim poslovnim podacima, kako se priključiti na internet, kako kreirati mail adresu, poslati podatke i sl., kako pristupiti drugom računalu, kako koristiti Gmail, OneDrive, besplatne alate poput Open officea.

Radionica se održava 13. listopada 2017. godine u trajanju od 16:00 do 19:00 sati

2. Radionica Poslovanje je lakše uz dostupne IT alate

Danas je nemoguće provesti dan bez raznih tehnoloških naprava među kojima su

najkorišteniji mobiteli i računala. Iako se velik broj ljudi zna koristiti raznim računalnim programima i aplikacijama, teško je održavati korak sa svakodnevnim inovacijama. Kroz seminar Poslovanje je lakše u dostupne IT alate polaznici će dobiti pregled alata kojima se mogu koristiti u počecima svog poslovanja, te pregled u mogućnosti koje pružaju besplatni sadržaji poput: Open Officea, Libra Officea te Google usluga. Open Office je besplatan softver koji može biti dobar početak u poslovanju jer nastoji biti kompatibilan s Microsoft Officeom. U svom programskom paketu Open Office imasadržaje poput:

 Writera čije su mogućnosti slične Wordu;

 Calca sa sličnim mogućnostima Excelu;

 Impressa koji je sličan Power Pointu;

 Basea koji je sličan Accessu;

Na seminaru će bit riječi o Google-u koji je internacionalna tvrtka koja pruža niz

besplatnih usluga s kojima je mnogo lakše poslovati. Više nam nisu potrebne diskete, CD-ovi ili USB stikovi kako bismo prenijeli podatke s jednog računala na drugi. Google Drive izvrstan je alat za prenošenje podataka u cloud verziji gdje u vrlo brzom roku možete sačuvati i prenijeti besplatno do 15 GB podataka.

Polaznicima će se objasniti način otvaranja Google računa s kojim dobivaju mogućnost aktiviranja Google Diska. U praktičnom dijelu polaznici će naučiti napraviti vlastiti e-mail potpis i ugradnju potpisa u tijelo poruke.

Radionica se održava 14. listopada 2017. godine u trajanju od 09:00 do 17:00 sati

Radionicu vodi Tino Šokić koji je sistemski inženjer koji svoje znanje nastoji dijeliti

putem svih dostupnih medija, te je tako postao dijelom osnivačke ekipe portala

www.ucionica.net skoro davne 2008. godine, a od 2014. godine radi kao direktor tvrtke ucionica.net j.d.o.o. Mnoštvo certifikata i edukacija, kao što su Microsoft, Cisco, MikroTik, VMware, te mnoštvo radnih sati u sistemskoj sobi, oblikovale su njegov inženjerski duh, a pokretanje njegove trenutne tvrtke potvrdilo je želju za profesionalnim razvijanjem u smjeru IT struke. Kao certificirani Cisco Security inženjer glavna mu briga sigurnosna strana korištenja računalnih usluga i sustava, te na taj dio stavlja poseban naglasak kod svakog korisnika. Svoju IT karijeru započeo kao sistemski inženjer u Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. nakon koje je odlučio osnovati tvrtku pomoću koje će pružati (osim znanja) izravne usluge krajnjim korisnicima i tvrtkama. Autor je preko stotinu informatičkih vodiča, preko tisuću odgovorenih upita putem portala ucionica.net, te nekoliko održanih radionica. Malo, ali vrijedno slobodno vrijeme koristi za gitaru, putovanja, knjige i ponekad motocikle.

Prijavite se na:

E-mail: mpuljas@dura.hr

Telefon: 020/640-271

Požurite, broj polaznika je ograničen!