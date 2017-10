DURA u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak organizira za poduzetnike početnike i one koji to tek namjeravaju postati, radionicu „Sedam koraka do kredita –

Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?”.

Radionica će se održati u utorak,17. listopada 2017. godine u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15) spočetkom u 10:00 sati. Cilj radionice je prenijeti znanja i vještine potrebne za pregovaranje i korištenje kredita,kao i lakše razumijevanje procesa traženja i odobrenja kredita. Polaznici radionice upoznati će se s procedurom podnošenja kreditnog zahtjeva kroz praktični primjer pripreme i obrade potrebne dokumentacije. Također će steći znanja i vještina potrebne za natjecanje, pregovaranje i korištenje kredita, te kontrolu otplate obveze.

Raspored radionice:

10:00 – 10:30 Predstavljanje sudionika I način rada

10:30 – 11:30 Prezentacija: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?

11:30 – 13:00 Vježba: Priprema i prezentacija kreditnog zahtjeva; Procjena kreditnog zahtjeva; Procjena uspješnosti vježbe; Pitanje i prijedlozi;

Radionicu vodi voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR)za Dalmaciju, gđa. Mira Krneta.

Prijavite se na:

E- mail: mpuljas@dura.hr

Telefon: 020/640-271

Požurite, broj polaznika je ograničen!