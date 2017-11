Eko centar Zeleno Sunce & Eko Omblići uputili su Otvoreni eko apel Konzervatorskom odjelu Dubrovnika:

Tko to sa tvrđave Bokar baca šut u more ?

Od jučer dobijamo uznemirene dojave i usmeno i preko našeg Zelenog telefona Eko Fona (020/453-850) kako netko baca šut u more podno skuta tvrđave Bokar?

Bili smo jučer popodne u našoj već 85. Eko patroli ove godine i uvjerili se odmah s pogledom s Brsalja kako je netko bezdušno bacio šut sa tvrđave Bokar odmah uz tvrđavu. Nije teško pogoditi tko to radi, jer su upravo u tijeku rekonstrukcijski radovi na Lapidariju i tvrđavi Bokar. Pitamo se zajedno sa našim sugrađanima ponajviše Pilarima zašto se baca šut u more i zašto odgovorni ne kontroliraju izvođenje ovih radova na Bokaru i Lapidariju? Bokar nije bilo kakva tvrđava to je naša vrijedna kulturna baština koja je i pod zaštitom UNESO-a- od 1979. Tvrđava Bokar, zvana je još i Zvjezdan, podignuta je u 15. stoljeću da bi čuvala zapadnu lučicu Grada, jarak i most.

Tvrđava Bokar izgrađena je po planu poznatog firentinskog arhitekta Michellozzija i prekrasna je polukružna tvrđava na morskoj hridini. Inače ovaj predio u Pilama zajedno sa Bokarom po mišljenju brojnih naših sugrađana ponajviše Pilara treba bolje i strože zaštiti s obzirom da je taj predio s malom plažom postao spremište za plastične kajake što ne predstavlja baš lijepu sliku s Brsalja i gradskih mira.

Molimo vas vaše žurno očitovanje o ovom nanovijem ekocidu i kulturocidu u našem Gradu!

Predsjednica: Jadranka Šimunović