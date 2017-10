Prošle godine, Dubrovnik Escape Room je doveo novi koncept zabave u Dubrovnik zvan escape room- avanturističku igru koja je poharala svijet a polako osvaja i Hrvatsku.

Escaperoom je interaktivna igra koja uključuje razne mozgalice i zagonetke, a za uspjeh misije najbitnijije, timski rad. Igra je uzbudljiva, jer cijelo vrijeme dok ste u sobi otkucava 60 minuta, koliko imate na raspolaganju za rješavanje i bijeg iz sobe. Najnoviji pothvat mladog tima koji se odvažio na smišljanje ovog izazova je zabavno-edukativna soba u potpunosti inspirirana poviješću Dubrovnika. ‘Volimo Dubrovnik i fascinirani smo bogatom poviješću ovog kraja, te smo to željeli prenijeti i kroz našu igru. U proteklih par mjeseci, jako puno smo naučili o nevjerojatnoj povijesti male, ali veoma spretne i bogate Dubrovačke Republike. Uzeli smo knjige u ruke, odabrali najzanimljivije dijelove, i od toga napravili zagonetke, stopljene u 60-minutnu avanturu potrage za Tajnim blagom Dubrovnika. Želimo ljude naučiti o Dubrovačkoj baštini na jedan zabavan i inovativan način – kaže Diana Marlais, mlada poduzetnica koja je odlučila napustiti korporativnu karijeru kako bi se u potpunosti posvetila ovom projektu sa svojim dečkom. Cijelo iskustvo se odvija u sobi uređenoj u stilu kneževa dvora, i prati priču blaga koje je zatrpano pod ruševinama grada u velikom potresu 1667. Iako se mislilo da je blago zauvijek izgubljeno, tajno društvo uspjelo ga je spasiti a posjetitelji ove avanturističke igre tragaju za njim.‘Cijeli proces kreiranja sobe je bio jako zabavan – od istraživanja, smišljanja koncepta, kreiranja unikatnih zagonetki pa sve do same izgradnje sobe. Budući da je ovo nešto novo i neobično na tržištu, imali smo poteškoća u pronalaženju majstora koji će nam napraviti pojedine predmete. Većinu stvari smo na kraju morali napraviti sami. U cijelu priču uključio se i Dianin otac, kojeg je zaintrigirao projekt, te nam je pomogao napraviti zapravo sve električne i mehaničke dijelove sobe. Pristupili smo i lokalnim umjetnicima kako bi kreirali starinske predmete u skladu sa temom sobe: zlatne ruke Miše Milovčevića, jedinog dubrovačkog umjetničkog ljevača željeza, napravile su nam dubrovački grb, dukate, maskeron, Dubravko Jakovljević je oslikao starinski globus i napravio nam stare karte dubrovačke republike, Kristijan Grbin sa svojim CNC strojemje napravio 3D mapu starog grada – kaže Bogdan, koji je napustio svoj posao u marketingu kako bi se preselio u Dubrovnik prije 3 godine.U godinu i pol dana od otvorenja Dubrovnik escape room je primio više od 3000 gostiju iz cijelog svijeta, te dobio preko 400 odličnih recenzija, što ga je dovelo na prvo mjesto zabavnih aktivnosti u Dubrovniku na Tripadvisoru. Od poznatih ljudi posjetili su ih Dj R3hab, Soha Ali Khan i njen muž Kunal Kemu (bollywodske zvijezde), Ante Tomić (profesionalni košarkaš za FC Barcelonu), Yu Tsai (slavni modni fotograf).’Pružamo jedinstven doživljaj za svakoga, lokalce i turiste, budući se naše igre mogu igrati i na engleskom i na hrvatskom jeziku. Bilo da putujete sa obitelji ili prijateljima, ili se samo želite zabaviti ili proslaviti nešto na poseban način, ovo iskustvo prikladno je skoro pa za svaku priliku.Čak smo imali jedan par koji se zaručio u našoj sobi, pa smo sakrili prsten u zadnju škrinju kao dio iznenađenj – kaže Diana. ’Escape room je usto savršena team building aktivnost, budući se fokusira na komunikaciju,percepciju i ponajviše timski rad- dodaje Bogdan. Dubrovnik escape room se nalazi u Hladnici, na adresi Josipa Kosora 22, te je otvoren svaki dan od 10 ujutro do 10 navečer tokom čitave godine. Za više informacija i rezervacije posjetite www.dubrovnikescaperoom.com ili nazovite +385976442145.