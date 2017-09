Ovog petka, 15. rujna s početkom u 21 sat nepopravljivi romantici i žestoki rockeri iz benda Parni valjak održat će akustični koncert u kampu Solitudo.

Pozornica kampa bit će idealan prostor za takav nastup koji će biti jednako energičan i snažan kao i električni show jednog od najvećih pop-rock bendova s ovih prostora, ali ipak nešto intimniji i bliži publici. Parni valjak i njegova publika, među kojom je i velik broj onih koji su ih od samog početka pratili i upoznali,imaju zaista posebnu vezu. Izvođači jednog od najdugovječnijih bendova u regiji su toj istoj publici zauzvrat uvijek pružili svoj apsolutni maksimum te će tako nesumnjivo biti i na ovom, posljednjem koncertu u sklopu Ljeta u Valamaru. Karizmatični frontman benda Aki Rahimovski publici poručuje: „Veselimo se dolasku u Dubrovnik, bit će veliki tulum!“. Svi koji se u to žele uvjeriti ulaznice po cijenama od 70 (u pretprodaji) i 90 kuna (na dan koncerta) mogu kupiti na recepciji kampa Solitudo u radnom vremenu od 7 do 22 sata, a svim posjetiteljima koncerta bit će osiguran besplatan parking. Osim nezaboravnog koncerta, za veliko finale Ljeta u Valamaru, Valamar Riviera donosi i bogatu nagradnu igru. Naime, svi posjetitelji koji kupe ulaznicu te kupon sa serijskim brojem ubace u nagradne bubanjeve koji će biti na ulazima kampa Solitudo za vrijeme održavanja koncerta, sudjelovat će u nagradnoj igri. Fond nagrada je zaista bogat: od noćenja u Valamarovim hotelima u Istri, na Krku i Rabu, preko večera u à la carte restoranima u hotelima Valamar Dubrovnik President i Valamar Lacroma Dubrovnik te restoranu Solitudo Beer & Grill, mjesečnih wellness članarina pa sve do dnevnih propusnica za opuštanje u wellness & spa centru. Nagradno izvlačenje će se održati neposredno nakon koncerta, a pravila nagradne igre donosimo na linku http://bit.ly/NagradnaLjetoUValamaru