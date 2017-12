Danas je skromnom svečanošću obilježena 62. obljetnica od osnivanja Atlantske plovidbe d.d.

Svečanost je upriličena u prostorijama Atlantske plovidbe tradicionalnim uručenjem Nagrade „Dobro more“ najvjernijim pomorcima i radnicima Atlantske plovidbe koji ove godine navršavaju čak 30 godina neprekidnog rada u Društvu. Inače, nagrada „Dobro more“ sastoji se od statue Dobro more našeg pokojnog kipara Koste Angelli Radovanija koji prikazuje djevojku na leđima delfina, motiv uzet sa grba stare dubrovačke obitelji Skočibuha i pjesme Dobro more našeg akademika Luka Paljetka. Ustanovljena je 1985.g. prilikom proslave 30. obljetnice osnivanja Atlantske plovidbe od kada se svake godine dodjeljuje svima koji ostvare ovako dugi niz godina rada u Atlantskoj plovidbi. Nagrada se, iznimno, i to samo svakih 5 godina, dodjeljuje i drugim zaslužnim tvrtkama i pojedincima koji su svojom dugogodišnjom suradnjom doprinijeli razvoju i boljitku Atlantske plovidbe.

Ovogodišnji dobitnici nagrade „Dobro more“:

1. Leon Bjelokosić

2. Miro Crnčević

3. Pero Đuraš

4. Petar Kunić

5. Nedjeljko Margaretić

6. Zlatko Matijević

7. Marija Masar

8. Katija Pilaš

9. Ane Vićan

10. Marija Zec

Svake godine se sa zadovoljstvom podsjetimo zašto je baš 15. prosinca određen kao „Dan Atlantske plovidbe“. To je datum kad je 1955. godine Atlantska plovidba preuzela svoj prvi brod: BANIJU (bivši m/b Sveti Vlaho) koji je tog dana predan Atlantskoj plovidbi u Rijeci. Od primopredaje tog prvog broda, u floti Atlantske plovidbe su plovili brojni brodovi, tisuće pomoraca – ponajviše iz Dubrovnika – i na tim brodovima pronašli su egzistenciju za sebe i svoje obitelji, a tako je i danas, 62 godinu nakon tog prvijenca u floti. Svi oni koji su plovili na našim brodovima, kao i oni koji su radili na drugim poslovima su svojim marljivim i vjernim radom dali najvažniji doprinos u izgradnji firme i svima njima pripada najveća zasluga što je Atlantska plovidba dočekala 62. obljetnicu osnivanja sa modernom flotom. Na temeljima takvog rada i tradicije nastavit će raditi i današnje generacije kako bi se višestoljetna tradicija, iskustvo i znanje prenosilo i dalje i kako bi novi uzrasti imali mogućnost rada i napredovanja.

Uz navedene dobitnike nagrade Dobro more, dodijeljene su i jubilarne nagrade pomorcima i radnicima Atlantske plovidbe koji su ove godine navršili 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 godina rada u Atlantskoj plovidbi.

Uz dobitnike jubilarnih nagrada, zlatnik Atlantske plovidbe uručen je pomorcima i radnicima Društva koji krajem godine odlaze u mirovinu.

Dobitnici zlatnika Atlantske plovidbe:

1. Baldo Vuličević

2. Baldo Dender

3. Ivica Jović

4. Antun Mihović

5. Milan Miletić

6. Petar Puhjera

7. Željko Račić

8. Desimir Surjan

9. Arsen Madir

10. Ivica Zupčić

11. Zlatko Tončić

12. Josip Greguš

13. Ana Jemin

Isto tako, već drugu godinu za redom Atlantskoj plovidbi dodijeljena je nagrada Zagrebačke burze za „Dionicu s najvećim porastom cijena“. U ime Društva nagradu je primio gdin Vicenco Jerković, član Uprave za financije uz izjavu: “Izuzetno nam je zadovoljstvo ponovno primiti ovo vrijedno priznanje. Našu viziju odgovornog i predanog rada na zadovoljstvo svih naših radnika i dioničara nastavljamo i u godinama koje su pred nama, a na valu pozitivnog trenda koji je započeo u 2017. godini nadamo se još boljim rezultatima u budućnosti.”

Član Uprave i tajnik Društva

Ivica Šurković