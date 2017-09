Nakon uspješno održanoga četvrtoga međunarodnoga dječjeg turnira Dubrovnik DUD Bowl za djecu do 11 godina, na terenima Tenis centra Dubrovnik od subote, 16. rujna, natjecat će se mladi tenisači i tenisačice do 13 godina.

Da se radi o najbrže rastućem turniru u svijetusvjedoči činjenica da je samo u četiri godine predanog rada na Turnirima sudjelovalo više od 200 tenisača i tenisačica iz 46 različitih država svijeta s pet kontinenata. Dodatno u prilog popularnosti Turnira govori i činjenica da su većina prisutne djece državni prvaci, pa se doista radi o talentiranim i perspektivnim tenisačima. Napomenimo i da ovaj koncept Turnira, gdje djeca igraju u round robin sistemu, s osigurana najmanje četiri meča, još ne postoji niti na jednom turniru. Partner ovoga Turnira je proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, koji će prisustvovati svečanom zatvaranju i dodjeli medalja najboljima. Naime, odmah po završetku Turnira, od 20. do 24. rujna, održatće i Ljetni kamp u kojem je upravo on mentor malim tenisačima. Partner Turnira je i najveća i najpoznatija teniska akademija na svijetu IMG Bollettieri, pa će pobjednici dobiti mogućnost besplatnog treniranja u Akademiji. Treći partner je svjetski poznati proizvođač teniske opreme tvrtka Yonex i najbolje će nagraditi sponzorskim ugovorom. Turnir je ovo s najvećim nagradnim fondom u svijetu za uzrast do 11 i do 13 godina. Otvaranje Dubrovnik DUD Bowl turnira bit će u subotu, 16. rujna, u 17 i 30 sati, na terenima Tenis centra Dubrovnik, dok će se finale i svečanost dodjele medalja i pehara najboljima održati u utorak, 19. rujna, u 19 sati. Tenis centar Dubrovnik gradi Turnir s jasnom vizijom i misijom – a to je da Dubrovnik postane centar svjetskog tenisa za mlađe uzraste. „Želimo ovaj projekt podignuti do turnira iz ATP ili WTAkalendara“, rekao je Pasko Barović, direktor Turnira, te dodao kako se njihov san pomalo ostvaruje.