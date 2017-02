Poznati hrvatski poduzetnici govorit će o pokretanju vlastitog posla

Dubrovnik, 10. veljače 2017. – Studenti po završetku studija teško pronalaze posao, a poslodavcima opet nije lako opstati u vremenima ekonomske krize, uz obvezu da se razvijaju i zapošljavaju potrebne kadrove. Jedno od rješenja za završene studente je i samozapošljavanje – tj. umjesto obilaženja tvrtki i institucija s molbama za posao, nalaženje svoje niše i pokretanje vlastitoga posla. Upravo je to i tema ovogodišnjega, 4. Dana karijera Sveučilišta u Dubrovniku. Da bismo studente motivirali i ohrabrili, pa na neki način usmjerili u poduzetničke vode, privukli smo i ovaj put poznate i uspješne hrvatske poslovne ljude.

„Kako pokrenuti vlastiti posao?“ tema je 4. Dana karijera Sveučilišta u Dubrovniku, koji će se održati 16. veljače 2017. u sveučilišnoj zgradi na adresi Lapadska obala 7.

Poslodavci, među kojima su ove godine većinom privatni poduzetnici, prenijet će studentima svoja iskustva s tržišta rada. Pokušat će ih ohrabriti svojim primjerima uspješnosti, ali im i skrenuti pozornost na sve poteškoće s kojima su se susretali. Uvodna panel-diskusija tako će ove godine okupiti: poduzetnika i investitora Sašu Cvetojevića, voditelja ljudskih resursa tvrtke „Rimac automobili“ Acu Momčilovića, vlasnicu agencije „Ciceron komunikacije“ Mirelu Španjol Marković, vlasnika uspješne tvrtke „Locodels“ Stevicu Kuharskog i direktoricu Razvojne agencije Grada Dubrovnika Andreu Novaković. Panel će moderirati Ana Šimunović iz „Ciceron komunikacija“.

Aco Momčilović, voditelj ljudskih resursa tvrtke „Rimac automobili“, smatra kako veza između sveučilišta i poslodavaca mora biti puno jača, a suradnja potpunija. „Tek smo na putu da dođemo do simbioze koja postoji u zapadnim zemljama, na dobrobit i akademske zajednice i poslodavaca. Poslodavci polako prepoznaju potrebu da budu prisutni i da komuniciraju s najboljim studentima i prije završetka samoga studija. Suradnja mora postojati, jasno, radi dugoročne koristi za tvrtke, koje će lakše doći do najboljih kadrova, ali jednako tako i radi općeg dobra, pa i rada na kvaliteti i osvješćivanju studenata uz pomoć sličnih akcija. Na događanjima visokih učilišta često sudjelujemo, pa smo prošle godine osvojili i nagradu koju dodjeljuju upravo studenti – Zlatni indeks, i to u dvije kategorije“, rekao je Momčilović. O većoj potrebi povezivanja sveučilišta i gospodarstva govori i Saša Cvetojević, poduzetnik i investitor: „Suradnja znanstvenog i poslovnog sektora u Hrvatskoj nešto je o čemu mnogi govore. Suglasni smo kako nam je to potrebno, no u stvarnosti su vrlo rijetki primjeri u kojima takva suradnja postoji, a posebice da je zadovoljavajuća za obje strane. Poslovni sektor ima velike potrebe za inovacijama, kako onima tehničkim, tako i inovacijama u poslovnim modelima. Zbog toga, potreba je suradnje na području i STEM-a, ali i društvenih znanosti. Da bi se suradnja realizirala, treba komunicirati i definirati polazne osnove, te predstaviti poslovni sektor i njegove mogućnosti i studentima i nastavnicima, a za to su idealni susreti poput Dana karijera.“

Nakon uvodne panel-diskusije, studenti će se podijeliti po odjelima i vlastitim interesima i slušati stručnjake iz svojega područja studija. Ukupno pet panel-diskusija privući će brojne poslodavce iz Dubrovačko-neretvanske županije, ali i šire, koji će, uz to što će studentima pokušati pomoći u razvoju karijere, imati priliku i s njima razgovarati individualno, te one najbolje odabrati za stručnu praksu ili zaposlenje. Program Dana karijera uključit će i radionicu o biznisu i prodaji. Na kraju programa Mirela Španjol Marković promovirat će knjigu Moć uvjeravanja. Zajedno s promotorima knjige, autorica će studentima prenijeti bogato iskustvo u javnim nastupima, a za njih posebno, kako se dobro predstaviti budućim poslodavcima, kako izbjeći tremu i biti poželjan kandidat za zaposlenje.

